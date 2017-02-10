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Как получить пользу от кризиса

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face/Ohde
Люция Сулейманова

Люция Сулейманова блогер

 Кандидат психологических наук, клинический психолог, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии, автор и ведущая тренингов «Ловушки любви», «Чувства, которые мы выбираем», «Жизнь после предательства», «Семья и как в ней уцелеть» и других авторских программ. Эксперт федеральных телеканалов по вопросам психологии отношений в семье и бизнесе.
По-китайски понятие "кризис" выглядит как 危机 (ВэйЦзи) и состоит из двух иероглифов. Китайцы – известные умельцы соединять противоположное. Вот и здесь: первый иероглиф "Вэй" означает "опасное время", а второй "Цзи" – "время возможностей, шанс". И хотя именно родом из Поднебесной жутковатое выражение "Не дай вам бог жить в эпоху перемен", оттуда приехал и рецепт выживания в эту самую эпоху. А от выбора иероглифа зависит результат.
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Что мы можем "тратить на себя" в трудное время? Бодро спустить "заначку" на путешествие мечты, потому что – "тряхнем напоследок"? Многим кажется, что новый гардероб или поездка придадут сил. Но это ловушка. Лишь краткое переключение без понимания задач на будущее, плата за которое – деньги и чувство вины. Отдыхать поедем, когда определимся с планами на ближайшее время. А пока тратить можем только то, что есть гарантированно: силы, эмоции, время и ум. Внешняя финансовая ситуация от нас не зависит, так давайте позаботимся о том, на что можем реально влиять, и сохраним основной свой капитал – себя.

Кризис - не просто вызов. Это мобилизация всех ресурсов организма. Реагируя мощной активацией, он в это время даже омолаживается, за счет изменения гормонального обмена. Вот только состояние это длится всего-то до четырех недель. Следовательно, важно захватить этот период и начать заботиться о себе как можно раньше.

Любая дозированная физическая нагрузка поможет нивелировать последствия стресса – и увеличить ощущение здоровой энергии.

Знаете ли вы, что стресс вполне может миновать безболезненно, если заканчивается схваткой или побегом? Наше тело по-прежнему функционирует по законам древнего рода. Ухитрился убежать или бесстрашно принял бой? Отдышался, усмехнулся – и бодро потрусил в родную пещеру. Как нам побегать или подраться теперь, вот вопрос. Да запросто! Любая дозированная физическая нагрузка поможет нивелировать последствия стресса – и увеличить ощущение здоровой энергии. Только очень важно заниматься тем видом фитнеса, который действительно нравится: тогда происходит позитивная стимуляция, и вы не перегружаетесь, а именно вкладываете в себя.

Фото: GLOBAL LOOK press/dpa

Моя клиентка недавно оказалась перед необходимостью закрыть любимый трехлетний бизнес – бутик эко-продуктов. Она, как многие, затянула пояс. И простилась с абонементом в любимый фитнес-клуб. С неделю по этому поводу тосковала. И вот тут-то и обнаружила в сети залежи всевозможных бесплатных домашних тренировок, не менее мощных, чем в ее клубе, – и теперь по полтора часа в день обливается потом, после тренировки чувствует такую здоровую усталость и радость мышц, что не получается хандрить и бояться.

Если появляются новые непривычные задачи, результаты решения которых устремлены в будущее, это здорово укрепляет веру в завтрашний день.

Тело заняли? Прекрасно. Теперь бы еще и мысли занять. Чтобы чувствовать не апатию и стагнацию, а развитие и вдохновение. На этом этапе важно поддержать себя включением в процесс образования и получения новых навыков. Это не только профессиональная литература или изучение иностранных языков, но и как можно более разнообразные информационные витаминные "инъекции". Если появляются новые непривычные задачи, результаты решения которых устремлены в будущее, это здорово укрепляет веру в завтрашний день.

С некоторых пор один мой клиент стал моим источником вдохновения. Именно сейчас, на фоне кризиса компании и тревожного отпуска на неопределенное время, он обнаружил в своем компьютере целый мир – множество образовательных проектов и вебинаров. Записывается на курсы, которые ведут преподаватели лучших университетов России и мира, слушает лекции, делает домашние задания, сдает тесты – и уже получил три сертификата о дополнительном образовании. Причем, помимо экономических и управленческих тем, заодно он вдруг углубился в квантовую физику, историю музыки и регионоведение. Это не стоит ничего, кроме времени и сил. И стоит многого, потому что возвращает ощущение победительной молодости, роста и развития.

Фото: GLOBAL LOOK press//imagebroker 

Инвестицией в себя, наконец, является просто нахождение в среде активных людей, увлеченно решающих какие-то задачи. Эти люди – "батарейки", они помогают подзарядиться энергией, быстро настроиться на позитивную волну – и гораздо легче решить собственные задачи.

Экономия на всем – шок для ваших нервов. Не нужно покупать супертелефон или ужинать в самом дорогом ресторане, но очень важно иногда баловать себя.

А еще очень важно инвестировать в свою нервную систему. И речь не о списке мотивирующих фильмов, теплой ванне или успокоительных таблетках. Речь о том, что нельзя отказывать себе во всем из благих целей и чувства долга. Помните, как в "Грязных танцах" Патрик Суэйзи решительно защищает любимую словами: "Никто не смеет ставить Бэби в угол!". Вот именно. Экономия на всем – шок для ваших нервов. Идея тотального отказа, даже от покупки недорогих мелочей или празднования собственного дня рождения, отбирает силы. Много вы на этом не выгадаете, зато здорово потратитесь. Нет, не нужно покупать супертелефон или ужинать в самом дорогом ресторане, но очень важно иногда баловать себя. И сохранить то, что и является не выживанием, а нормальной жизнью.

Между прочим, китайцам в философской мудрости не уступали греки. И слово "кризис" именно они передали нам по цепочке. Только у них оно означало "поворот". И мы, как в песне, не знаем, "что он нам несет, пропасть или взлет, омут или брод", - пока не повернем. Туда, за поворот, нам надо добраться в наилучшей своей форме. Полными сил, уверенными, свежими и заслуженно высоко себя ценящими. И когда наши фары высветят на дороге шанс – мы не проедем мимо, а, проявив отличную реакцию, остановимся.

10 февраля 2017, 13:07

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