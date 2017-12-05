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Как пережить пенсию

Фото: GLOBAL LOOK press/Steve Smith
Люция Сулейманова

Люция Сулейманова блогер

 Кандидат психологических наук, клинический психолог, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии, автор и ведущая тренингов «Ловушки любви», «Чувства, которые мы выбираем», «Жизнь после предательства», «Семья и как в ней уцелеть» и других авторских программ. Эксперт федеральных телеканалов по вопросам психологии отношений в семье и бизнесе.
Нам всем в той или иной степени неуютна мысль о неумолимо бегущем времени. Особенно когда речь идет об определенном рубеже, с радикальностью гильотины отсекающем время активной полноценной и независимой жизни от времени. Выход на пенсию – один из кризисных моментов, который переживается сложно, даже при видимой безмятежности.
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Меняется все – статус, доход, режим… Кто-то вздыхает с облегчением: никакой больше работы. А кто-то все больше тревожится и грустит, по разным причинам – не хватает самореализации, хочется продолжать активную независимую жизнь, да и заработок важен. Здесь для кого-то подспорьем становится профессия, которой отдана целая жизнь и которая позволяет теперь продолжить работу. А если специализация была слишком узкой? Или – в так называемой морально устаревшей сфере. Или – в работе, не требовавшей высокой квалификации и потому не гарантирующей востребованности. Таким людям страшно. Очень.

Весь опыт многих лет внезапно предстает не подспорьем, а никчемным бесполезным отягощением. Профессия, которой столько отдано, предает. Мир сужается, протяни руку – а там стенка, граница, за которую не выйти. Возможность переучиться и овладеть новым делом кажется непосильной. Но так ли это? Есть ли какой-то просвет в этом ощущении беспомощности, отчаяния и собственной никчемности? Есть. Конечно, есть.

НА РУБЕЖЕ

Как мы вообще приходим к такому этапу? Почему, в отличие от других, не можем уверенно и эффективно адаптироваться к изменившимся обстоятельствам? Что такого конечного и незаменимого в профессии, которая теперь, кажется, не оказывает нам поддержки после стольких лет верной службы?

В первую очередь с этим сталкиваются люди, выбиравшие профессию по определенным причинам. Например, из-за семейных традиций – так формируются порой целые мини-династии, потомственная швея или автомеханик, допустим. А иногда из-за семейных установок: "любая честная работа – это не стыдно", "работай там, где есть работа, лучше хоть какая-то, чем никакой", – и человек становится, допустим, дворником или посудомойкой. А может сыграть, например, место проживания. Или особенности личности (экстраверт или интроверт), особенности мышления и внимания, которые диктуют выбор.

Дальше включается следующий аспект. Многолетняя работа в рамках одной профессии, в неизменном формате практически неизбежно провоцирует застой способности к адаптации до полной невозможности перестроиться. Особенно, если жизнь проходит по формуле "работа – дом – работа". Инерция. Колея. Тот самый бег по замкнутому кругу или, если хотите, в колесе.

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry

Так в конце концов развивается качество, называемое "ригидностью". Это свойство, вне зависимости от профессии, крайне затрудняет приспособление к новой реальности. Именно ригидность – негибкость, окостенение – жестко "прибивает" человека к месту и лишает его свободы. И тогда, оказавшись перед необходимостью что-то изменить, он не видит возможностей, а попросту повторяется в своем выборе с незначительными колебаниями. Была почтальоном – стала уборщицей подъездов на трех участках.

Почтальон или уборщица, как мы все понимаем, вовсе не социальный приговор. Всем нам доводилось видеть людей, словно по волшебству выбравших для себя идеальную профессию, эффективных и полных любовью к ней, вне зависимости от зарплаты, – идеальных официантов, вахтеров или слесарей. Возьмем, к примеру, того же почтальона. И вспомним, какие вариации на эту тему доводилось встречать.

Скажем, Почтальон Печкин, очевидно воспринимавший себя Раздатчиком Благ и Вестником. Почтальон Тряпицин из фильма Андрея Кончаловского явно осуществлял почти мистическую миссию связи и был настоящим философом. А героиня Любови Соколовой в фильме "Вам и не снилось" - та самая тяжело работающая женщина, которой приходилось видеть слишком многое и выступать стихийным психологом. У каждого свой драйв в профессии. А в зависимости от этого – и разная способность к адаптации. Каждому нужен свой адреналин – как плата за неинтересный или монотонный труд, а это может быть и блестяще состроченная рубашка или вовремя доставленная телеграмма или пенсия. Драйв потерян? Пропадет и интерес к профессии и способ достигать самоуважения.

Еще один фактор, влияющий на возможность и скорость адаптации к новой реальности, – возраст. Чем мы старше, тем сложнее, и это понятно. Сложно, но не невозможно, вот что нужно помнить. Возраст, как ни странно, наименее весомая преграда на этом жизненном этапе.

ПЕРЕЙТИ РУБИКОН

Что же из этого следует? Подмывает продолжить строчкой из стихотворения Юрия Левитанского: следует шить! И в данном случае она как нельзя более уместна.

Нет необходимости полностью отвергать свое прошлое и менять дорогу, выстраивая маршрут перпендикулярно генеральной линии. Имеет смысл всего лишь расширить границы и подумать, что дала вам ваша профессия, помимо очевидных утилитарных ежедневных навыков. Чему она научила? И за что ее следует поблагодарить?

Вот секрет: чтобы перейти к другой работе, нужно увидеть приметы своей бывшей профессии во вновь предлагаемых.

Вы много лет работали кондуктором? А не находите ли, случайно, что в этой работе довольно много общего с работой экскурсовода? Нет? А если внимательнее? Вы привыкли много времени проводить в движущемся транспорте, постоянно держа в фокусе множество людей. У вас отличная зрительная память и скорость реакции. Вы блестяще запоминаете маршрут. Вы легко и властно разрешаете конфликтные ситуации. Вы контролируете случайности и при этом вас невозможно сбить или отвлечь. Ну? Как теперь – больше сходства?

ОН СКАЗАЛ: ПОЕХАЛИ!

Вопросов много и ответы на них в растерянности приходят не сразу. Как не бояться перемен, когда тебе за шестьдесят и позади узкие рамки профессии? Как черпать опору в оставленной специальности, которая теперь кажется бесполезной? Кое-что можно предусмотреть заранее. Если не жмуриться, запрещая себе думать о том, что будет после "отвальной" на работе, а готовиться к этому моменту.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Важно вовремя отказаться существовать в парадигме "выживания", в монотонной колее "дом – работа – дом – пиво по пятницам". Оставаясь в ней, люди как раз и перестают искать что-то новое. Вы словно едете в поезде, за окном меняются пейзажи, а вы то дремлете, то читаете, то пьете чай, время, кажется, замерло… Стоп, перрон, приехали.

Нельзя бояться смотреть по сторонам, как бы не пугала стремительно меняющаяся жизнь, за которой так трудно поспеть. Страх уходит, если вы остаетесь "в теме", наблюдаете за тенденциями в своей сфере деятельности и ловите на лету новые навыки. А если вы работаете в профессии из разряда исчезающих (скажем, корректором), эту тенденцию к ее выдавливанию из неумолимой жизни нужно вовремя уловить – и не досиживать до сокращения или увольнения, а как можно раньше принимать меры и переориентироваться.

Имеет смысл заранее подумать, как вашу профессию можно трансформировать в востребованный временем формат. Такие размышления, если дать волю фантазии, могут оказаться чрезвычайно интересными и продуктивными.

Допустим, вы швея на производстве, которое, похоже, вот-вот прекратит свое существование? Отчего бы не подумать об уходе в хэнд-мейд производство и мастер-классы, не принять участие в выставках, не заняться преподаванием и не создать себе страничку на сайте "Ярмарки мастеров"?

Вы кондуктор со стажем? Это значит, что вы – отличный знаток маршрутов. И, как мы говорили выше, можно подумать о проведениях экскурсий на привычной местности. А что, если на ретро-машине?

Вы почтальон? Ваша сила, выносливость, ответственность, умение сортировать пригодится во многих местах – от любого предприятия, где требуется фасовка, до эксклюзивной роли человека-подарка в фирме, организующей частные поздравления. "Почтальона вызывали? Вам письмо от Деда Мороза!". Да и такого курьера в любой компании с руками оторвут.

Вы библиотекарь? Своевременное овладение компьютерными технологиями позволит оставаться в профессии и на новом витке ее развития. Но есть и другой вариант, обусловленный прекрасными навыками: вы можете прекрасно работать в архивах, с любыми документами и глубинным поиском информации, вплоть до составления семейных родословных.

Фото: GLOBAL LOOK press/john rowley

И, конечно, на этом пути непременно нужно найти что-то, что "освежит" вашу новую профессиональную жизнь и придаст ей привычной осмысленности и "рутинности" в лучшем смысле слова. Ваша прежняя работа требовала жесткого графика, а теперь в этом нет необходимости? Создайте необходимость. Даже если выполняете работу дома, задействуйте тайминг – привычное начало и окончание дня, обеденный перерыв. Создайте условия, которые позволят вам ощущать, что "ходите на работу". Вплоть до того, что условно разделите помещения в квартире на "работу" и "дом" на время выполнения какого-то задания.

Ваша прежняя работа требовала определенного стиля одежды? Не игнорируйте этой привычки. И непременно старайтесь выглядеть максимально хорошо. "Наводите марафет" утром, как привыкли это делать. Если ваша работа, как, скажем, у кондуктора и почтальона, требовала униформы – придумайте ее себе теперь сами. А если от прежних рамок рабочего халата швеи или "тургеневской" классики библиотекаря вы устали – порадуйте себя переменами и обратите внимание на что-то более смелое, тот же стиль бохо, такой комфортный и любимый "свободными художниками". Эти ритуалы придадут сил и расцветят жизнь на новом поприще, вот увидите.

И, наконец, главное. Чем себя мотивировать и вдохновлять? Необходимость или желание зарабатывать понятно, но это не самый воодушевляющий мотив. А вот высокая самооценка вполне подойдет! Острое желание жить и чувствовать свою независимость и востребованность не только на семейном поле, – отлично.

Вы можете подстегивать свою энергию даже гневом. Несогласием с тем, что дело вашей жизни обесценено и отправлено на свалку истории. И благородным стремлением доказать (в первую очередь себе): нет, мое дело не умерло, оно просто живет по-новому. И я – вместе с ним. Работа не предаст никогда – если не предавать ее.

Катя Тихомирова из "Москва слезам не верит" сегодня кажется наивным ребенком, когда говорит легендарную фразу – в 40 лет жизнь только начинается. Ха! В сорок! Она начинается в 60. И может стать очень счастливой.

5 декабря 2017, 14:32

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