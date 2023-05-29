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Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни

Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни
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Автомобильное топливо нынче удовольствие не из дешевых, но есть абсолютно легальный и безопасный прием для снижения расходов на бензин.

Заполнить полный бак на АЗС, чтобы надолго хватало, приятно любому водителю. Однако повышение стоимости топлива с каждым годом вынуждает умерить аппетиты даже стабильно зарабатывающих автовладельцев. В январе 2014-го литр 95-го бензина стоил около 33 рублей, а сейчас мы живем в эпоху уже предсказуемого роста цен.

Однако есть легкий способ экономить на заправке своей "ласточки" без мутных схем и опасных методик. Сайт "Вести Подмосковья" пишет о рекомендации автоэксперта Максима Ракитина. Он предлагает ориентироваться на показания спидометра, чтобы решить вопрос излишних трат на бензин.

"Инженеры давно подсчитали, что на скорости от 90 до 110 километров в час достигается оптимальный расход бензина", — цитирует специалиста телеканал "360". Если гнать на полную, как это любят делать лихачи, топлива уходит гораздо больше.

Вопреки стереотипам дорожные знаки подсказывают не только безопасную, но и финансово выгодную для водителя скорость движения, приводит RT вывод эксперта. Таким образом, экономит на бензине без риска для жизни тот, кто соблюдает правила, не превышая скорость при малейшем соблазне.

29 мая 2023, 21:02
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Sputnik✓ Надежный источник

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