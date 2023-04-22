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Суббота 22 апреля

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"Инвалидом на всю жизнь": назван самый опасный вид транспорта

"Инвалидом на всю жизнь": назван самый опасный вид транспорта
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Автомобиль, по сравнению с ним, имеет массу преимуществ.

Легкомысленное отношение к собственному здоровью чревато последствиями. Порой человеческую судьбу поворачивает на 180 градусов не хронический недуг, а случайная травма на дороге. За неосторожность приходится расплачиваться всю жизнь и нести свой крест в статусе инвалида.

Быть бдительным и соблюдать меры безопасности — задача каждого участника дорожного движения, которому небезразлично свое будущее. Врач Вероника Милевская назвала самый опасный вид транспорта — моноколесо.

Большое колесо с электромотором и двумя педалями считается модным в силу компактности и простоты использования. При этом риски угробить здоровье невероятно высоки: сегодня — гонщик, завтра — инвалид.

Сайт "Вести Подмосковья" сообщает, что в процессе катания на моноколесе некоторые разбиваются насмерть. От трагического падения в пути не застрахован никто, даже если хорошо держать равновесие. Как показывает статистика, погибают даже молодые люди.

"Упав с моноколеса, можно получить серьезные переломы и остаться инвалидом на всю жизнь", — приводит ОСН слова хирурга. А телеканал "360" напоминает, что электросамокат тоже отнюдь не безопасный транспорт.

22 апреля 2023, 02:23
Инвалид. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
ОСН✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Животные поразили ездой на самокате

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