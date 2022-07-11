Путешествие на машине: 3 главных правила безопасности

Лето — отличное время, чтобы отправиться в путешествие на машине. Однако долгие поездки могут серьезно навредить здоровью. Терапевт Лариса Алексеева поделилась с URA.RU тремя главными правилами безопасности.
- Водитель должен отдыхать каждые четыре часа. Это требуется для нормализации артериального давления, поддержки организма. На таких стоянках пассажирам следует вставать с кресел и прогуливаться.
- Нельзя провоцировать сквозняки. Иначе есть риск простудиться, заработать радикулит или воспаление троичного нерва. Врач рекомендует устанавливать кондиционер на 22 градуса.
- Запасаемся водой! "Общественная служба новостей" со ссылкой на слова медика отмечает: жидкость нужно потреблять маленькими глотками на протяжении всей дороги. А вот перекусывать во время путешествия на машине терапевт считает нежелательным.