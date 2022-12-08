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Авто
Автосалоны в РФ переходят на ремонт китайских автомобилей

Автосалоны в РФ переходят на ремонт китайских автомобилей

Китайские авто в РФ становятся более популярными по сравнению с европейскими машинами. И главная причина такой популярности связана с тем, что европейские бренды ушли с рынка России. Если раньше китайские авто были экзотикой, то сейчас их доля приближается к 15%. Нет никаких сомнений, что это цифра будет расти и дальше. В связи с такой ситуацией автосалоны РФ стали переходить на ремонт китайских автомобилей.
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Специалисты "Автосервисов Москвы" рассказали "Дни.ру", где обслуживать китайские авто и могут ли возникнуть трудности с покупкой запчастей.

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Где ремонтировать машины из Китая?

В России на 2022 год сформировано более 700 площадок по ремонту китайских машин. Принцип их работы ни чем не отличается от тех же европейских брендов. У таких центров предусмотрены единые склады с запчастями, есть мастера и специалисты. Официальные продавцы китайских машин регулярно поставляют комплектующие дилерам, поэтому дефицита запчастей нет.

Гарантия на ремонт авто из Китая

На китайские машины дают внушительный срок гарантии, который иногда достигает пяти лет. У каждого транспортного средства свои ограничения. Например, на Chery гарантийный период обслуживания до 150 тыс. пробега или до пяти лет. Но гарантия распространяется только на ГБЦ, блоки цилиндров, распредвал и коленвал, поршни. Гарантийное обслуживание форсунок впрыска до 60 тыс. км и до трех лет. На детали подвески — 40 тыс. км пробега или 2 года. Аналогичная гарантия и на модели Geely. Для авто Haval гарантийный период обслуживания на важные узлы составляет до трех лет или до 100 тыс. км пробега.

Посещать плановые ТО стоит по километражу. Например, для Geely Tugella и Haval F7x каждые 10 тыс. пробега нужно заезжать в центр на проверку. Если с моделями марки Geely все понятно, у Haval иногда бывают и другие интервалы посещения ТО. В зависимости от авто, посещать станцию обслуживания нужно через каждые 10, 12 или 15 тыс. км.

Сложности с подбором китайских комплектующих

Спрос на китайские автомобили в России начал расти с марта 2022 года. Этот период как раз пришелся на уход европейских марок из РФ. Из-за возросшего спроса на машины из Китая не все дилеры успевали заказывать нужное количество запчастей. Даже к концу 2022 года большого центрального склада для запчастей в РФ нет. Но пока дилеры справляются с возросшим наплывом и отмечают, что никакого дефицита не наблюдается.

На практике ситуация выглядит иначе. Некоторые владельцы китайских машин утверждают, что приходится ждать заказанные запчасти в течение двух или даже трех недель. Сложнее всего купить элементы интерьера и внешней отделки, запчасти для ремонта электрики.

Помимо этого есть и еще одна сложность — не все комплектующие из Китая приходят надлежащего качества. Некоторые автовладельцы заказывают заменители запчастей, а потом жалуются на то, что сразу после ремонта возникают проблемы. Чтобы у вас не возникало таких дефектов, советуем заказывать только оригинальные комплектующие с завода.

Где ремонтировать авто после гарантии?

Проблем с ремонтом китайских автомобилей нет. Компания "Автосервисы Москвы" предлагает изучить целый список СТО, которые помогут в ремонте китайских машин. Сервисные центры оснащены специализированным оборудованием, а мастера уже знают, что и как ремонтировать именно у таких ТС.

После гарантийного обслуживания многие владельцы также обслуживают свои машины у дилеров, но уже за дополнительную плату. Но в этом случае приходится переплачивать за сервис, установку оригинальных запчастей.

Подводим итоги

На рынке автомобилей в России китайские машины уже заняли свою нишу. Количество таких авто продолжает расти, поэтому возникает необходимость в открытии новых центров обслуживания. Увеличивается и потребность в комплектующих. Дилеры утверждают, что острого дефицита с запчастями нет, но иногда клиентам приходится ждать несколько недель определенные комплектующие.

Чаще всего возникает сложность при покупке внешних деталей экстерьера, а также элементов отделки и электроники. Лучше всего заказывать оригинальные запчасти, а не заменители, так как из-за этого может пострадать качество.

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Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 12:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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