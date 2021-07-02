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Авто

В Кургане мотоциклист попал под колеса грузовика

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Сообщение о смертельном ДТП зафиксировано в Кургане. По данным прессы, мотоциклист попал под колеса грузовика.

По сообщению Ura.ru, авария произошла во время того, как водитель мотоцикла совершал обгон. От полученных травм пострадавший умер на месте, передает телеканал "360".

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Автор: 2 июля 2021, 12:41 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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