В Кургане мотоциклист попал под колеса грузовика

Сообщение о смертельном ДТП зафиксировано в Кургане. По данным прессы, мотоциклист попал под колеса грузовика.
По сообщению Ura.ru, авария произошла во время того, как водитель мотоцикла совершал обгон. От полученных травм пострадавший умер на месте, передает телеканал "360".
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