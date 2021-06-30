Автобус с туристами попал в ДТП под Ростовом

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области автобус, в котором ехали туристы из Крыма, врезался в грузовик, передает Общественная служба новостей. Сообщается о двух пострадавших. Травмы получили водитель и экскурсовод.
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области автобус, в котором ехали туристы из Крыма, врезался в грузовик, передает Общественная служба новостей. Сообщается о двух пострадавших. Травмы получили водитель и экскурсовод.
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