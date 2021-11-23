Под Тюменью из-за аварии парализовало движение по трассе

Серьезная авария произошла под Тюменью. Сообщается, что столкнулись большегруз и дорожная техника.
В результате случившегося на трассе парализовало движение. Обошлось без пострадавших, передает URA.ru.
Серьезная авария произошла под Тюменью. Сообщается, что столкнулись большегруз и дорожная техника.
В результате случившегося на трассе парализовало движение. Обошлось без пострадавших, передает URA.ru.
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