В аварии под Москвой погибли три человека

В первый день 2021 года на сто пятидесятом километре дороги М5 "Урал" в районе города Луховицы Московской области произошла авария, в которой погибли три человека, передает сайт "Подмосковье сегодня". Среди жертв – ребенок. Еще одного несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Его расследование на свой контроль взяла региональная прокуратура.
Популярные темы форума
Деньги-ЗЛО!
Кто вы русские?
Трусы навального
Меня бесит существование души
Куда пропала Ната?
Обожаю Америку
Ваши пожелания в Новом году.
Панин переехал на ПМЖ в Испанию?
Денег нет на Новый год
Противостояние