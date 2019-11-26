Легковушка сбила мужчину и ребенка на электросамокате (видео)

В Краснодаре легковой автомобиль сбил мужчину с дочерью, которые передвигались на электросамокате по проезжей части. Видеозапись страшного происшествия появилась в Сети.
В результате аварии мужчина получил множественные переломы, у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Пятый канал.
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