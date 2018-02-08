Брэд Питт разбился в ДТП

Голливудский актер стал виновником аварии с тремя машинами. Его автомобиль Tesla врезался в Nissan, который при столкновении повредил припаркованную Kia.

Инцидент произошел 5 февраля в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. По данным свидетелей происшествия, актер был абсолютно спокоен.

К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Известно, что голливудский красавчик разбил автомобиль. Питт обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом, после чего пожал водителям руки и уехал, передает Daily Mail.

СМИ сообщали, что звезда живет по соседству с бывшей супругой и коллегой Анджелиной Джоли, но они не встречаются. Вместе с тем ходят слухи, что Питт все еще официально женат на Джоли, хотя актриса подала на развод в 2016 году, указав в качестве причины "непримиримые разногласия". Есть мнение, что супруги до сих пор не смогли урегулировать условия расторжения брака, поэтому попросили суд продлить срок действия временного соглашения.

Публикация от Bradpitfans& (@bradpitfans) Янв 21, 2018 в 7:07 PST

Напомним, актеры поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей – трое приемных и трое биологических.

Как писали Dni.Ru, в сентябре прошлого года стало известно о смерти 95-летней бабушки Брэда Питта Бэтти Расселл. Самое печальное в этой истории, что голливудский актер не нашел возможности навестить родственницу, хотя она молила о встрече в течение десяти лет. Ее регулярно навещали сестры, живущие неподалеку. Им, кстати, Бэтти часто жаловалась на то, что к ней не приезжает любимый внук.