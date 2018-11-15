Кадыров подарил Mercedes пятилетнему спортсмену

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes пятилетнему спортсмену, который за два с половиной часа отжался более четырех тысяч раз, передает "360". "Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего", – обратился Кадыров к юному спортсмену.
Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт сделал 4105 отжиманий за 146 минут и побил мировой рекорд для своего возраста. Ранее это достижение принадлежало мальчику из Калмыкии (4050 отжиманий). Свое достижение он посвятил Рамзану Кадырову. СМИ прозвали пятилетнего рекордсмена чеченским Шварценеггером.
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