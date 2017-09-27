Беременная певица Рита Дакота попала в аварию

Известна певица Рита Дакота попала в ДТП. Авария произошла из-за таксиста, который скрылся с места происшествия.

По словам девушки, водитель такси, ехавший перед ней, начал резко сдавать назад. Чтобы он не впечатался в капот автомобиля певицы, ей пришлось дать задний ход. Девушка не могла допустить срабатывания подушек безопасности, они могли вызвать преждевременные роды. Владелец машины, которая находилась за спиной девушки не успел среагировать, и в итоге беременная певица въехала в него.

На этом злоключения Риты не закончились. Таксист, вынудивший ее совершить рискованный маневр, скрылся с места происшествия, теперь доказать его вину будет крайне сложно. Певица, которая находится на восьмом месяце беременности осталась ждать инспекторов ГАИ.

Сотрудники полиции приехали на место ДТП только через семь часов. Все это время девушка провела в машине. Ближе к вечеру к ней на помощь приехал муж, которой привез Рите еды и дождался вместе с ней полицейских. Авария произошла в два часа дня, а инспекторы ГАИ прибыли на место происшествия почти в половину десятого вечера.

Пока она сидела в автомобиле, певица записывала гневные видеоролики в Instagram stories. Первое время у Риты даже хватало выдержки и сил шутить. "Я тут грешным делом подумала, а может мне родить прямо на месте происшествия? И тогда приедут репортеры с камерами, Малахов, возможно... Тогда государство может обратит внимание на то, что ДПС-ники – ****? Идея?" – шутила певица.

В итоге, Рита не попала на прием ко врачу и сорвала важные съемки. Несмотря на это, поклонники девушки советуют ей не переживать и радоваться, что никто не пострадал. Напомним, Рита Дакота ждет ребенка от Влада Соколовского, известного российского певца.