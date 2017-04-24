Соколовский и Дакота ждут ребенка

Влад Соколовский и его супруга, певица Рита Дакота ждут первенца. Срок беременности популярной исполнительницы еще достаточно мал. чтобы увидеть перемены во внешности артистки.

Журналисты обнародовали радостную весть – популярные исполнители Влад Соколовский и его жена Рита Дакота ждут первенца. Как компетентно передает Life.ru, срок беременности 27-летней певицы весьма невелик, поэтому не имеет смысла внимательно осматривать свежие фотографии Риты в поисках "округлившегося животика".

Отметим, что будущие родители не спешат оповещать многочисленных поклонников о том, что скоро станут родителями. В своих аккаунтах в социальных сетях Соколовский и Дакота предпочитают публиковать информацию о рабочих буднях, нежели подробности личной жизни. Так, на своей страничке в Instagram исполнительница публикует кадры из различных фотосессий и со съемок клипов. Примерно тем же занимается и ее супруг.

К слову, слухи о беременности Риты Дакоты с завидной регулярностью появляются в СМИ. К примеру, так случилось пару лет назад, едва влюбленные сыграли свадьбу. Стоит отметить, что молодожены сами спровоцировали поклонников на разговоры об интересном положении певицы. Время от времени в микроблогах артистов появлялись детские вещи вроде соски или коляски с игрушками. Один из роликов Соколовский записал, держа в руках погремушку и бутылочку младенца.

Публикация от RITA DAKOTA (@ritadakota) Апр 21 2017 в 1:37 PDT

Напомним, Влад Соколовский и Дакота поженились 3 июня 2015 года. Они расписались в одном из столичных ЗАГСов и обвенчались. Спустя несколько дней артисты устроили вечеринку для родственников и друзей. На свадьбу было приглашено более 200 человек.

Влюбленные знакомы почти девять лет. В недавнем интервью певец раскрыл секрет их гармоничных отношений. По его мнению, все дело в схожести взглядов. "Я – за единомышленников. Противоположности − это классно, например, когда отношения основаны на отличном сексе. Но дальше ничего не происходит, вы просто ничего не делаете в остальное время. Нужно быть и друзьями, и собеседниками, и любовниками, и много чего еще должно сойтись. Кто-то строит отношения, потому что этот человек тебе мозг не выносит. Но ведь семья – это нечто большее", – отметил певец.