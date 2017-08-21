Лимузин Ельцина продали за 19,7 миллиона

Бронированный лимузин Mercedes-Benz, в котором якобы передвигался первый российский президент, продан. Покупатель отдал за автомобиль 19,7 миллиона рублей, передает Flashnord.
Продавец уверял, что машину бывшему лидеру страны подарил экс-канцлер Германии Гельмут Коль. За эксклюзивное авто просили 33,8 миллиона рублей.
Мужской климакс и неудовлетворенность сыграли решающую роль
Оказалось, что олимпийский чемпион арендовал землю, на которой жили люди
Известный хореограф снова отметится на танцевальном телепроекте
Лидеру коммунистов не дают покоя лавры главы ЛДПР