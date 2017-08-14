Тимати отказался говорить об автоскандале в Шереметьево

Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись, на которой в аэропорту Шереметьево запечатлены две нарушающие ПДД иномарки Gelandewagen, якобы принадлежащие охранникам рэпера Тимати. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

PR-менеджер рэп-исполнителя Максим Задворнов не подтвердил, но и не опровергнул информацию об инциденте с иномарками в аэропорту, передает радиостанция "Говорит Москва". "Комментарии по озвученному вами вопросу мы пока дать не можем", – сообщил он.

Между тем стало известно, что водителями двух иномарок, которые вызвали негодование у пользователей Сети, уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. "По факту появления в интернете видео с автомобилями Gelandewagen, которые нарушили правила дорожного движения у аэропорта "Шереметьево", проводится проверка", – цитирует РИАМО пресс-секретаря подмосковного управления МВД России.

Ранее видеозапись из Шереметьево опубликовал в социальной сети Instagram пользователь под ником majorka_777_. Автор ролика заснял, как два автомобиля пытаются сократить путь к терминалу аэропорта, пересекая тротуар, по которому в этот момент передвигались пешеходы. Очевидец инцидента первым высказал свое предположение о владельцах этого автомобиля.

"Скоро во всех новостях. Нормально так двигается @timatiofficial. Отмечаем все его в коментах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)", – написал автор поста. "Реально. это его тачки. видел их. припаркованные были на дорожке для великов. но там была охрана. сам он приехал на ролсе!!" – уточнил эту информацию пользователь white228.

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 12 2017 в 6:50 PDT

Напомним, охранники Тимати попали в поле зрения СМИ еще в мае 2017 года. По словам одного из жителей столицы, две иномарки Gelandewagen неоднократно пытались подрезать его в районе Белорусского вокзала, после чего заблокировали его машину, снесли в ней зеркало и разбили стекло. Примечательно, что номера на этих автомобилях были те же, что и на иномарках, прокатившихся по тротуарам в Шереметьево.