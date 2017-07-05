"Единая Россия" проследит за безопасностью на дорогах

"Единая Россия" обсудила проблему безопасности на автодорогах. Общественный совет специального партийного проекта выдвинул предложения, связанные с уменьшением количества дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщил координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Сергей Бидонько, в социальных сетях будет активизирована работа, направленная на повышение грамотности населения в вопросах безопасности дорожного движения. Среди других направлений работы партпроекта – вопрос качества дорожного полотна.

"На 13% выросло количество ДТП, связанных с плохим состоянием дорог. В рамках партпроекта для решения этой проблемы не первый год проводится мониторинг качества автомобильных дорог. Их состояние, в том числе, связано с финансированием, поэтому в преддверии формирования бюджета нужно постараться, чтобы объем финансирования не уменьшился, а увеличился", – заявил Бидонько.

Он также сообщил, что силами активистов проводятся открытые уроки, лекции, игры и другие мероприятия. По мнению Бидонько, особое значение имеет внедрение на законодательном уровне новых методов проектирования и строительства дорог, создание необходимых условий для оказания медпомощи пострадавшим при ДТП и доставки их в специализированные медучреждения в кратчайшие сроки.

На заседании выступил и председатель общественного совета, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он сообщил, что аварий в стране стало меньше, и гибнет не так много людей, как раньше. "В 2016 году в России в результате ДТП погибли 20,3 тысячи человек. В этом году смертность на дорогах снизилась примерно на 10%. Однако цифры все равно остаются большими", – отметил парламентарий.





В утвержденном плане предлагается проведение интерактивного опроса среди целевой аудитории через использование системы образования, формирование плана мероприятий по решению проблем безопасности на основных маршрутах детей в школы и детские сады. По мнению Жукова, безопасность на дорогах напрямую завит от их качества. "Здесь без финансирования, без приведения дорог в нормативное состояние, без строительства новых трасс не обойтись", – уверен он.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен выразил мнение, что работа по развитию интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих повышение безопасности на автомобильных дорогах, должна стать приоритетной при реализации партийного проекта. По его словам, в последние годы внедрение таких систем в регионах помогло снизить травматизм и количество смертельных исходов на дорогах.

Участники встречи назвали еще одно важное направление работы – на автодорогах необходимо увеличение количества метеостанций. Они могут своевременно предупреждать автолюбителей о ситуации на трассах.





Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что партпроект "Безопасные дороги" займется мониторингом опасных участков дорог в регионах России.

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" рассчитан до 2022 года, он направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, а также сокращение их количества.