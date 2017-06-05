В Сочи на большой скорости дети выпали из машины

На одной из дорог Сочи из багажника автомобиля, который двигался с большой скоростью, выпали двое детей. В результате инцидента одному из малышей потребовалась медицинская помощь.

"39-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volvo, перевозила двух своих детей в багажном отделении", – рассказали в полиции.

Инцидент произошел на пересечении улицы Горького и Курортного проспекта. По какой причине открылась задняя дверь иномарки, пока не установлено. Выпавших детей подобрали другие участники дорожного движения.

Происшествие попало в объектив видеорегистратора, проезжавшего мимо автомобиля. Судя по кадрам, мать даже не сразу поняла, что произошло и продолжила движение, не сбавляя скорость, передает ТАСС.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства перевозки детей в багажнике машины. В отношении матери женщины составлен административный протокол по статье "Нарушение правил перевозки людей".

По предварительным данным, в результате происшествия трехлетняя девочка получила травмы. Она доставлена в больницу. Второй ребенок отделался лишь испугом, не получив физических травм.