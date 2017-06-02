В крупном ДТП под Москвой пострадали дети

В Коломенском районе Московской области столкнулись два автобуса. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь детей и пять взрослых.

В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили о пяти пострадавших несовершеннолетних. Никто не находится в тяжелом состоянии, но один получил переломы, а двое – закрытые черепно-мозговые травмы. "К сожалению, снова не выполнен ряд требований по обеспечению безопасной перевозки детей", – цитирует Кузнецову РИА Новости.

