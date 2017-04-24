Движение в центре Москвы ограничат 25 апреля

В связи с репетицией парада Победы 25 апреля с 22:00 до 24:00 мск движение транспорта по Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади будет ограничено, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Объехать этот участок можно будет по Петровке, Большой Никитской и Большой Лубянке. Автовладельцам посоветовали отказаться от поездок в центр города на личном транспорте или планировать маршруты с учетом изменений.