Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве
Машину с номерами М777ММ99, на которой передвигается Иосиф Кобзон, заметили водители, попавшие в затор на Кутузовском проспекте. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль народного избранника пролетает мимо пробки, двигаясь по разделительной полосе.
Кобзон заметил, что если заявление о нарушении было написано, ГИБДД разберется в произошедшем. При этом исполнитель выразил мнение, что передвигаться по разделительной полосе можно, если для того имеется острая необходимость, передает Life.ru.
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