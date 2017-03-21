Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве

Автомобиль известного исполнителя и депутата Госдумы Иосифа Кобзона был замечен на разделительной полосе. Сообщение о возможном нарушении было направлено в ГИБДД: водителю народного избранника грозит штраф до 1500 рублей.

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