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Авто

Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Автомобиль известного исполнителя и депутата Госдумы Иосифа Кобзона был замечен на разделительной полосе. Сообщение о возможном нарушении было направлено в ГИБДД: водителю народного избранника грозит штраф до 1500 рублей.
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Машину с номерами М777ММ99, на которой передвигается Иосиф Кобзон, заметили водители, попавшие в затор на Кутузовском проспекте. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль народного избранника пролетает мимо пробки, двигаясь по разделительной полосе.

Кобзон заметил, что если заявление о нарушении было написано, ГИБДД разберется в произошедшем. При этом исполнитель выразил мнение, что передвигаться по разделительной полосе можно, если для того имеется острая необходимость, передает Life.ru.

Автор: Евгений Мышко21 марта 2017, 18:06

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