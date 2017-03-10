Сердюкова хотят видеть в руководстве компании "КамАЗ"

Экс-министр обороны, занимающий пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех", Анатолий Сердюков может войти в совет директоров компании "КамАЗ". Он оказался среди кандидатов в новый состав для избрания на годовом собрании акционеров, сообщает "Газета.ru".

Помимо экс-министра, в список вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем совете. Собрание назначено на 23 июня 2017 года.