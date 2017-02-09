Как будут выглядеть машины для Путина

Стало известно, как будут выглядеть правительственные автомобили проекта "Кортеж". Седан и внедорожник очень похожи на британские люксовые модели марок Rolls-Royce и Bentley.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) получил патент на внешний вид разработанных в стенах института моделей. Точно известно, что внедорожник будет использоваться в качестве машины сопровождения президента.

На сайте Роспатента представлены по пять изображений каждой модели в разных ракурсах. В интернете уже появлялись первые живые фото внедорожника проекта "Кортеж", сообщает "Газета.ру".

Технические параметры всех моделей проекта "Кортеж" до сих пор точно не известны. Однако они уже активно тестируются разработчиком. Первые образцы автомобилей поступят в Гараж особого назначения до конца 2017 года. Затем Федеральная служба безопасности начнет их тестировать на наличие уязвимостей.

Моделям "Кортежа" ищут название. Отметим, в октябре 2016 года стало известно, что НАМИ подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Aurus (Aurum по-латински "золото" и Russia). Изобразительное обозначение представляет собой четырехлучевую звезду с вытянутыми боковыми лучами и символизирует правильность выбранного пути.

Автомобили лишь формально можно причислить к российским продуктам. Машины для первых лиц государства собирают по всему миру. Для них будут использоваться сотни деталей зарубежных производителей.