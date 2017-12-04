Угонщик Ferrari потерпел крах на заправке (видео)

Белый Ferrari 458 Spider на заправке в американском городе Санта-Ана (штат Калифорния) привлек внимание полиции. Водитель не знал, с какой стороны у машины находится бензобак.

Полицейские, которые решили проверить машину, увидели захламленный и поцарапанный автомобиль с перебитыми номерами на двигателе и разбитой коробкой передач. Первоначально стражей порядка заинтересовало поведение водителя: он пытался заправить Ferrari, но не понимал, как это сделать. Полицейские арестовали его, когда он просил денег на бензин у прохожих.

Как выяснилось, авто угнали из сервисного центра две недели назад. Угонщику помог случай: работник центра оставил на пассажирском сиденье ключи. За время, прошедшее с момента угона, владелица транспортного средства получила страховую выплату. На эти деньги дама приобрела Lamborghini Huracán 2018.