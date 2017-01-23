Кадыров подарил автомобиль звезде шоу "Голос"

Звезда шоу "Голос. Дети" 15-летняя Раяна Асланбекова была приглашена на прием к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Девушка получила в подарок от политика автомобиль.

Помимо машины юная певица удостоилась звания "Заслуженная артистка Чеченской Республики". Кроме того, в качестве подарков Асланбекова получила цветы и великолепные наряды, выпускаемым модным домом Айшат Кадыровой.

Участница третьего сезона шоу "Голос. Дети" поблагодарила главу Чечни за подарки. "Это было неожиданно, конечно, но я обещаю, что не подведу свою Чечню и буду до конца жизни добиваться только высот!" – цитирует финалистку музыкального проекта "СтарХит".

Особое впечатление на Асланбекову произвели платья чеченского дизайнера. "Столько было выбора, что хотелось все взять. Очень тепло приняли и помогли с выбором платья", – рассказала Раяна.

С Шефом! Дала 1алаш войла☝������✨ #ВСЕМУДАЧНОГОДНЯ❤ #БЕРЕГИТЕСЕБЯ #грозный #ресторанКупол #грозныйсити Фото опубликовано Асланбекова Раяна (@aslanbekova_95) Янв 19 2017 в 10:18 PST

В настоящее время девушка выступает у себя на родине, в Чечне. Также Раяна гастролирует по России с другими участниками шоу "Голос. Дети". Несмотря на напряженный рабочий график, девочка успешно учится в школе – девятый класс она закончила на "отлично". В будущем Асланбекова хочет стать прокурором.

Отметим, в ноябре 2016 года дети главы Чечни Рамзана Кадырова подарили своему тренеру по борьбе Абдулу-Кериму Эдилову Porsche Panamera. Об этом наставник сообщил в своем Instagram, выложив фото автомобиля. Тренер поблагодарил детей за подарок и отметил, что не заслуживает его. Эдилов также выразил признательность главе Чечни.