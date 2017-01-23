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Кадыров подарил автомобиль звезде шоу "Голос"
Помимо машины юная певица удостоилась звания "Заслуженная артистка Чеченской Республики". Кроме того, в качестве подарков Асланбекова получила цветы и великолепные наряды, выпускаемым модным домом Айшат Кадыровой.
Участница третьего сезона шоу "Голос. Дети" поблагодарила главу Чечни за подарки. "Это было неожиданно, конечно, но я обещаю, что не подведу свою Чечню и буду до конца жизни добиваться только высот!" – цитирует финалистку музыкального проекта "СтарХит".
Особое впечатление на Асланбекову произвели платья чеченского дизайнера. "Столько было выбора, что хотелось все взять. Очень тепло приняли и помогли с выбором платья", – рассказала Раяна.
В настоящее время девушка выступает у себя на родине, в Чечне. Также Раяна гастролирует по России с другими участниками шоу "Голос. Дети". Несмотря на напряженный рабочий график, девочка успешно учится в школе – девятый класс она закончила на "отлично". В будущем Асланбекова хочет стать прокурором.
Ассаламу Алайкум!!!! Друзья!!!! Мои Любимые и Незаменимые!!!! Спасибо вам большое за все❤️❤️❤️ За вашу поддержку и внимание������✨�� Хочу вас обрадовать новостью!!!! Из-за вашей теплой поддержки, мне удостоилось достойно выступить на ежегодной церемонии награждения музыкальной премии "Национальная Пятерка" За счет ваших голосов, я выиграла в своей номинации!!!❤️❤️����✨�� Я благодарю Вас, мои Самые Любимые и Дорогие!!!!❤️❤️❤️❤️ Спасибо вам за ваше очередное голосование��������⭐️⭐️⭐️⭐️ ------------------------------- Хочу от души поблагодарить Главу ЧР, Героя России- Рамзана Ахматовича Кадырова @kadyrov_95 за то, что вручил мне Звание Заслуженной Артистки Чеченской Республики и вручил Лично ключи от машины!!! Это было неожиданно конечно, но Я обещаю, что не подведу свою Чечню и буду до конца Жизни добиваться Только Высот!!! Аллах1 Реза хуьлда хьуна! Дала Сий дойла хьан, Лараме Паччахь Рамзан Ахматович����✨�� ------------------------------- Спасибо всем, кто поддерживал, переживал и голосовал!!! Будьте Счастливы❤️��✨⭐️
Отметим, в ноябре 2016 года дети главы Чечни Рамзана Кадырова подарили своему тренеру по борьбе Абдулу-Кериму Эдилову Porsche Panamera. Об этом наставник сообщил в своем Instagram, выложив фото автомобиля. Тренер поблагодарил детей за подарок и отметил, что не заслуживает его. Эдилов также выразил признательность главе Чечни.
Ассаламу 1алайкум, друзья! Хвала Всевышнему, что даровал мне все в этой жизни, а самое главное таких братьев как Ахмад, Эли и Адам. Мы с ними проводим вместе очень много времени, мою привязанность и любовь к ним невозможно передать. Вчера в день моего рождения, они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог- подарили машину PORSCHE PANAMERA. Я знаю, что, никоем образом не заслуживаю этого. Для меня присутствие в моей жизни Ахмада, Эли и Адама- это и есть самый большой подарок! Я хочу выразить им большую благодарность, хотя слов подходящих и не могу подобрать, к тому же одних слов будет мало. Мои дорогие братья, Ахмад, Эли, Адам, обещаю всегда быть рядом, всегда стоять горой за вас и всегда быть вашим братом. Уважаемый Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, нет предела моей благодарности за Ваше доброе участие в моей жизни. Вы в своём лице стали мне отцом, братом, всегда и во всем поддерживали меня! Вы являетесь для меня примером мужества, патриотизма, имана и любви к своему народу, и это сыграло главную роль в моем становлении как человека, как спортсмена, как личности! Даю слово, что никогда этого не забуду! Дела реза хийл Шун! Дала дукх даха дойл Шу! Дала 1алаш дойл Шу! Да воздаст вам Всевышний благом, за все, что вы для меня делаете!!!��☝️️
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