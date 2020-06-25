Выборы в Белоруссии: приколы про Лукашенко

В Республике Беларусь 9 августа состоятся выборы президента. Александр Лукашенко находится у власти уже более 20 лет, и многих это перестало устраивать. Впервые за долгие годы у бессменного лидера появились достойные конкуренты, но не все так просто.

Основной соперник нынешнего президента – Виктор Бабарико. Он предоставил избирателям четкий план вывода страны из кризиса, пообещал определенные свободы и дал надежду на социальное благополучие.

Люди симпатизируют политику, так как тот много лет занимал кресло председателя правления ведущего банка Белоруссии -Белгазпромбанка. По мнению избирателей, сейчас стране необходим человек, который здраво оценивает экономическую обстановку в мире.

Однако Александр Лукашенко не намерен так просто сдаваться. Он пытается сфабриковать против соперника уголовное дело и вывести его из игры. Народ поддерживает оппозиционера и выходит на мирные протесты, не забывая при этом пошутить в Сети на тему несменяемости власти в стране.

Особенно людям нравятся приколы по мотивам социальных опросов, согласно которым у Лукашеко на выборах будет не больше трех процентов голосов. В интернете президента уже нарекли "Саша 3%". "Дни.ру" подготовили подборку самых смешных мемов на политическую тему.

Усики - пропуск в беларусики. — Грустный Коленька (@sadmikalai) May 13, 2020

А ещё они меня тараканом называют и по всей стране «3%» рисуют. pic.twitter.com/RpoHdqxfv6 — историк-алкоголик (@AlcoHistory) June 24, 2020

Папа узнал, что его называют Саша 3% и Усатый таракан. Объявлен оранжевый уровень опасности. — Грустный Коленька (@sadmikalai) June 23, 2020

Лукашенко принял Беларусь без штанов, а оставил без воды — Jaŭhien Karaulaŭ (@_Prinz__Eugen_) June 24, 2020

Лукашенко в Беларуси создал тюремный порядок. Все чисто, убрано, подстрижено. Только в воду камеры могут подкинуть хлорки. — Svirsky1 (@svirsky1) June 25, 2020

Есть вероятность, что за диваном у Бабарико Лукашенко найдёт начало конца — Ivan Solaris (@benzinchik) June 18, 2020

Заходят как-то в бар шелудивый, народзец, хряк, свиноматка, негодяй, наглец, пузатый буржуй, жулик, толстобрюх и ворюга, а Лукашенко им и говорит:



- Вы почему меня оскорбляете?



Кого забыл? — Сеньор Кокобай�� (@koko_byy) June 23, 2020

Даша увидела этот мем и начала ржать,потому что с Лукашенко плачут pic.twitter.com/0ERjy7jAhe — �������������� ���������� GO生 (@rameninufa) June 22, 2020

Лукашенко: *унижает народ, преследует оппонентов, посылает людей с обысками, публично унижает людей которые его критикуют, арестовывает людей, грозит отобрать детей у оппонентки, напоминает про расстрелы оппозиции*



Народ: *не ведётся*



Рейтинг Лукашенко: все ещё 3%



Лукашенко: pic.twitter.com/vYD4aWLly7 — брынзовый призёр 3%ной олимпиады (@exiledvilciens) June 18, 2020

У Лукашенко есть всего три союзника: первый процент, второй процент и третий процент. — Ivan Ivan (@ivan_shyla) June 14, 2020

Следственный комитет Беларуси заявил, что Бабарико подбросил Лукашенко майбах, бизнес-джет, 18 резиденций и счета в Эмиратах.

Следственные действия продолжаются — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) June 13, 2020

Забавно, конечно, как Лукашенко утверждает, что противоправные действия подчинённых не могут происходить без ведома руководителя. — Paveloush (@paveloush) June 12, 2020

При обыске у Лукашенко, за диваном нашли 900 тысяч человек, которые уехали из Беларуси с 1994 года — Павел Кривец (@Krivec_Pavel) June 4, 2020

Александр Лукашенко на законодательном уровне запретил выковыривать чёрные глазки из картошки, выращенной на территории Белоруссии. — Д'артньян Мушкетёров (@D_Artaniyan_M) June 6, 2020

- Как по английски будет Батька Лукашенко?

- Papa Roach. pic.twitter.com/RptxYJokwd — Svirsky1 (@svirsky1) June 9, 2020