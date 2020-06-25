Выборы в Белоруссии: приколы про Лукашенко

Основной соперник нынешнего президента – Виктор Бабарико. Он предоставил избирателям четкий план вывода страны из кризиса, пообещал определенные свободы и дал надежду на социальное благополучие.
Люди симпатизируют политику, так как тот много лет занимал кресло председателя правления ведущего банка Белоруссии -Белгазпромбанка. По мнению избирателей, сейчас стране необходим человек, который здраво оценивает экономическую обстановку в мире.
Однако Александр Лукашенко не намерен так просто сдаваться. Он пытается сфабриковать против соперника уголовное дело и вывести его из игры. Народ поддерживает оппозиционера и выходит на мирные протесты, не забывая при этом пошутить в Сети на тему несменяемости власти в стране.
Особенно людям нравятся приколы по мотивам социальных опросов, согласно которым у Лукашеко на выборах будет не больше трех процентов голосов. В интернете президента уже нарекли "Саша 3%". "Дни.ру" подготовили подборку самых смешных мемов на политическую тему.
Усики - пропуск в беларусики.— Грустный Коленька (@sadmikalai) May 13, 2020
А ещё они меня тараканом называют и по всей стране «3%» рисуют. pic.twitter.com/RpoHdqxfv6— историк-алкоголик (@AlcoHistory) June 24, 2020
Папа узнал, что его называют Саша 3% и Усатый таракан. Объявлен оранжевый уровень опасности.— Грустный Коленька (@sadmikalai) June 23, 2020
Вся суть Лукашенко pic.twitter.com/a1UIU5mR7U— Лепра (@leprasorium) June 24, 2020
Лукашенко принял Беларусь без штанов, а оставил без воды— Jaŭhien Karaulaŭ (@_Prinz__Eugen_) June 24, 2020
Лукашенко в Беларуси создал тюремный порядок. Все чисто, убрано, подстрижено. Только в воду камеры могут подкинуть хлорки.— Svirsky1 (@svirsky1) June 25, 2020
Есть вероятность, что за диваном у Бабарико Лукашенко найдёт начало конца— Ivan Solaris (@benzinchik) June 18, 2020
Заходят как-то в бар шелудивый, народзец, хряк, свиноматка, негодяй, наглец, пузатый буржуй, жулик, толстобрюх и ворюга, а Лукашенко им и говорит:— Сеньор Кокобай�� (@koko_byy) June 23, 2020
- Вы почему меня оскорбляете?
Кого забыл?
Даша увидела этот мем и начала ржать,потому что с Лукашенко плачут pic.twitter.com/0ERjy7jAhe— �������������� ���������� GO生 (@rameninufa) June 22, 2020
Лукашенко: *унижает народ, преследует оппонентов, посылает людей с обысками, публично унижает людей которые его критикуют, арестовывает людей, грозит отобрать детей у оппонентки, напоминает про расстрелы оппозиции*— брынзовый призёр 3%ной олимпиады (@exiledvilciens) June 18, 2020
Народ: *не ведётся*
Рейтинг Лукашенко: все ещё 3%
Лукашенко: pic.twitter.com/vYD4aWLly7
Уже повесили Лукашенко!— SteinHaus (@STOIKONSUITANT) June 22, 2020
В метро. pic.twitter.com/hBhCuB8NIA
У Лукашенко есть всего три союзника: первый процент, второй процент и третий процент.— Ivan Ivan (@ivan_shyla) June 14, 2020
Следственный комитет Беларуси заявил, что Бабарико подбросил Лукашенко майбах, бизнес-джет, 18 резиденций и счета в Эмиратах.— Вашингтонский Öбком (@_Fashington) June 13, 2020
Следственные действия продолжаются
Забавно, конечно, как Лукашенко утверждает, что противоправные действия подчинённых не могут происходить без ведома руководителя.— Paveloush (@paveloush) June 12, 2020
При обыске у Лукашенко, за диваном нашли 900 тысяч человек, которые уехали из Беларуси с 1994 года— Павел Кривец (@Krivec_Pavel) June 4, 2020
Александр Лукашенко на законодательном уровне запретил выковыривать чёрные глазки из картошки, выращенной на территории Белоруссии.— Д'артньян Мушкетёров (@D_Artaniyan_M) June 6, 2020
- Как по английски будет Батька Лукашенко?— Svirsky1 (@svirsky1) June 9, 2020
- Papa Roach. pic.twitter.com/RptxYJokwd
Я понимаю, почему Лукашенко не хочет, чтобы президентом Беларуси была женщина. Ведь ему для этого придётся менять пол— Алисонька (@_vanswan) May 29, 2020
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