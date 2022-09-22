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Спецоперация на Украине
Володин назвал категории граждан, подлежащих частичной мобилизации

Володин назвал категории граждан, подлежащих частичной мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопросы о частичной мобилизации. Накануне ее объявил президент России Владимир Путин.
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"Звучат вопросы, которые волнуют наших граждан. Правильно на них ответить", – написал спикер в своем телеграм-канале.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что против российской армии воюют не только нацистские формирования, но и НАТО: инструкторы, наемники, техника. Линия боевого соприкосновения – более тысячи километров.

"Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил", – объяснил председатель ГД.

Володин подчеркнул, что частичная мобилизация коснется отслуживших, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Призовут 300 тысяч военнослужащих запаса.

Призыв не коснется 99% мобилизационного ресурса, уточнил спикер. "Тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.", – отметил он.

Правовой статус добровольцев и бойцов республик Донбасса будет таким же, как у военнослужащих российской армии. Володин пообещал, что депутаты в приоритетном порядке примут решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий.

Спикер призвал депутатов, соответствующих требованиях частичной мобилизации, помочь своим участием в специальной операции. Брони у парламентариев нет, заявил Володин.

"В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие", – рассказал политик.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 22 сентября 2022, 09:29 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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