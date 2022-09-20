Володин: Депутаты поддерживают желание жителей Донбасса стать частью России

Если жители Донбасса выскажутся за вхождение в состав России, то депутаты поддержат это решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент Владимир Путин прилагал много усилий, чтобы выйти на мирные договоренности.

