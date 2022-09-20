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Политика
Володин: Депутаты поддерживают желание жителей Донбасса стать частью России

Володин: Депутаты поддерживают желание жителей Донбасса стать частью России

Если жители Донбасса выскажутся за вхождение в состав России, то депутаты поддержат это решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент Владимир Путин прилагал много усилий, чтобы выйти на мирные договоренности.
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Принимая решение о начале специальной операции в Донбассе, глава государства действовал на опережение, подчеркнул спикер. Парламентарии поддержат стремление жителей ДНР и ЛНР стать частью России, сказал политик.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Они должны это понимать сегодня — что мы ждем от них свободного волеизъявления", – добавил он.

Происходящее на Украине – вина киевских властей, США и Евросоюза, отметил Володин. Они сделали все, чтобы создать угрозу Донбассу и России, а в итоге Украина потеряла самостоятельность, заявил председатель ГД.

Володин призвал депутатов оказывать поддержку Минобороны, Генштабу, республикам Донбасса, а также продолжать решать проблемы внутри страны, несмотря на вызовы. Необходимо занять единую позицию по этим вопросам, указал спикер.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 20 сентября, приняла поправки об усилении ответственности за преступления против военной службы. Увеличиваются тюремные сроки за неисполнение приказа командира, дезертирство, мародерство и другие нарушения.

Также депутаты одобрили поправки, предлагающие внести в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 20 сентября 2022, 14:54 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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