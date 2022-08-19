Боец "ЧВК Вагнера" в эфире Первого канала рассказал о штурме Углегорской ТЭС

Новый ведущий шоу "Голос" Рубальскую увезли в больницу Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Дворец": Бросившая мужа Собчак показала подаренные хахалем хоромы
партнеры
Пятница
19 августа
Лента новостей
13:46
Подозреваемый в убийстве житель Адыгее обстрелял полицейских во время погони
13:34
Божья кара: осквернившего крест Киркорова уличили в смертельной болезни
13:20
Жительницу Челябинска поймали во время незаконной скупки валюты
12:49
В Москве загорелась квартира на улице Берзарина
12:48
"У нас проблема": Чехова покинула родину ради недружественной Америки
12:13
Черная как смерть: обгоревшую Хлебникову со сползшим париком едва узнали среди толпы
11:45
В Подмосковье запретили посещать леса из-за высокой пожарной опасности
11:40
"Лишние люди и присоски": любовнице Пьера Нарцисса досталось за слова о внебрачном ребенке
11:10
Время безжалостно: на архивном фото в девушке-тростиночке невозможно узнать раздобревшую вдову Этуша
10:54
"Ушел к мужику": муж бросил опущенную ниже плинтуса престарелую матерщинницу Кудрявцеву
10:26
Квартиры в Новой Москве подорожали на 8%
09:56
Вся исколотая: Решившая избавиться от части себя Рубальская экстренно госпитализирована
09:53
"Надо срочно ликвидировать": "сестричка" Началовой сообщила о выброшенном после кремации прахе
09:28
"Должен ехать в монастырь на отчитку": народный артист замаливает грехи после сериала "Интерны"
08:47
Погубит ее: Коллеги призвали спасать таящую на глазах Пугачеву от нерадивого Галкина
06:40
Потеря жены и дочери, судимости сына: тяжелые удары судьбы Владимира Конкина
04:17
Скидки на вторичном рынке достигли 20%
02:38
Кабанов-вредителей застукали на месте преступления (видео)
00:09
Яблочный спас: Что нельзя делать 19 августа
21:55
Сердечный приступ и инсульт: Пугачева увлеклась смертельно опасным омоложением
21:54
В Орловской области обрушилась крыша спортзала в техникуме
21:37
В Екатеринбурге загорелся частный дом
21:01
На западе Москвы ликвидировали пожар на строительных лесах
21:01
Вышел неизданный трек Modern Talking: Словно из рая
20:33
В Новосибирске ребенок погиб в детском саду из-за падения с самоката
19:52
Когда в России начнется массовая распродажа квартир по себестоимости
19:10
В Челябинской области скорая помощь попала в аварию
18:10
Чем запомнилась церемония награждения телевизионной премии "Лотос"
16:51
"Можно выдать за дизайнерский узор": стриптизер Тарзан о подсохших разводах мочи и кала на штанах
16:50
Начала душить: Вскрылась сенсационная информация о драке Джоли и Питта
16:46
Как открыть бизнес с 1000 рублей в кармане?
15:43
"Не захоронен на Троекуровском кладбище": Сделано экстренное заявление об убитом инфарктом Шатунове
15:31
Квартиру площадью в семь квадратов выставили на продажу в Москве
14:41
Белый как смерть: неизлечимо больной сын Орбакайте скорчился в гримасе ужаса
14:13
Жил с женщиной на 15 лет старше и до сих пор не женился: что случилось с сыном Сябитовой
13:40
Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке
13:35
"Транс какой-то": лишившаяся груди Гагарина довела народ до рвоты
12:43
Как у коня: журналиста-красавчика Сорокина засняли без трусов на нудистском пляже
12:34
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
12:05
Запах гари и дым: Москву накрыл смог
11:34
Ляпнула и жалеет: Крок высмеял недоучку Хаматову за поспешное решение
10:47
"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот
10:27
В окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке
10:17
"Курит в сторонке": развязная Азиза побила упустившую последний поезд хуторянку Ротару
09:36
"Рытвины застарелого целлюлита": Сверкнувшую рыхлым задом Лолиту оплевали
09:25
Какое жилье можно купить в Москве за 3 млн
08:49
"Хотела дать": 55-летняя Литвинова озаботилась подготовкой дырочки к ночи
08:39
Растоптанный дочерью Машков впервые высказался о конфликте в семье
08:32
"Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой
06:51
"Я уверенная в себе женщина": Оставшаяся без мужа Орлова проснулась в постели не одна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
В окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот
Жил с женщиной на 15 лет старше и до сих пор не женился: что случилось с сыном Сябитовой
Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Боец "ЧВК Вагнера" в эфире Первого канала рассказал о штурме Углегорской ТЭС

Боец "ЧВК Вагнера" в эфире Первого канала рассказал о штурме Углегорской ТЭС

Военный корреспондент Первого канала Олег Шишкин побывал на Углегорской ТЭС в Бахмутском районе ДНР. Там он пообщался с участником штурма электростанции, который рассказал журналисту о боях за важный инфраструктурный объект.
прочитано 105 раз

По словам бойца, в результате напряженных боев украинские подразделения удалось взять в клещи, а для отступления им оставили коридор.

ПО ТЕМЕ

Евгений Пригожин назвал сбой спутниковой разведки США одной из возможных причин удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Аналитики рассказали о причинах переброски ВСУ на оборону Бахмута

При этом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считало, что их подразделения должны были любой ценой удержать станцию. Для этого находившиеся в тылу бойцы ВСУ выполняли роль заградотрядов, чтобы не допустить отступления.

"Они (украинские бойцы на станции – прим. ред.) запрашивали эвакуацию. После того, как с их стороны позади них произошло около четырех-пяти прилетов, об эвакуации речь больше не заходила. Им дали понять, что отход нежелателен", – рассказал мужчина, которого авторы репортажа подписали как боец "ЧВК Вагнера".

Украинские военные, как они считали, сделали из ТЭС неприступную крепость с минными полями и несколькими линиями укреплений. Помимо этого, огневые точки были оборудованы в зданиях предприятия, а обороной руководили инструкторы из НАТО, сообщил корреспондент Первого канала.

Однако российским штурмовикам из "ЧВК Вагнера" удалось пробить оборону противника, и 26 июля украинцы были вынуждены оставить занимаемые позиции.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Изображение: Первый канал
Автор: 19 августа 2022, 12:59 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Навалял четверых по лавкам": готовящегося к разводу Тарасова уличили в подлой лжи

Костенко будет одна
Шоу-бизнес

"Надо срочно ликвидировать": "сестричка" Началовой сообщила о выброшенном после кремации прахе

Тихий ужас!

Сериалы

"Должен ехать в монастырь на отчитку": народный артист замаливает грехи после сериала "Интерны"

Актер стал праведником
Шоу-бизнес

Вся исколотая: Решившая избавиться от части себя Рубальская экстренно госпитализирована

Дело серьезное

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подозреваемый в убийстве житель Адыгее обстрелял полицейских во время погони
Жительницу Челябинска поймали во время незаконной скупки валюты
В Подмосковье запретили посещать леса из-за высокой пожарной опасности
В Орловской области обрушилась крыша спортзала в техникуме
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+