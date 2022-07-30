Евгений Пригожин назвал сбой спутниковой разведки США одной из возможных причин удара ВСУ по изолятору в Еленовке

В ответе на запрос издания The Wall Street Journal предприниматель Евгений Пригожин рассказал об обстреле Еленовки. Он также поделился личным мнением на этот счет.

Как сообщил предприниматель, удар нанесли ракетами HIMARS. Пригожин отметил, что основной причиной произошедшего может быть сбой спутниковой разведки США.

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"Есть абсолютно понятное объяснение, почему этот удар был нанесен. Дело в том, что в американскую спутниковую разведку поступают данные более чем с 2 тысяч аппаратов. А в аналитическом центре большое количество открытых вакансий, в связи с чем происходит огромное количество ошибок и накладок. В данном случае спутниковые системы обнаружили скопление большого количества людей в Еленовке. Все они были в военной форме различных образцов. Эта информация была принята как скопление военнослужащих РФ, поэтому HIMARS били, думая, что это российские части, а попали по своим", – приводит его слова пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен также ответил на вопрос о том, причастен ли он или ЧВК "Вагнер" к обстрелу. Он попросил предоставить доказательства такой точки зрения.

"Что касается участия некоей ЧВК "Вагнер" и некоего бизнесмена Пригожина в данной операции, то как вы себе это представляете, как и что на территорию тюрьмы должны были затащить и чем должны были долбануть. HIMARS в моем распоряжении абсолютно точно нет. Если бы американцы поставляли HIMARS ЧВК "Вагнер", то я бы увидел их в своем огороде, как минимум. Если Пригожин лично давал команды, то пожалуйста предоставьте хоть какие-нибудь доказательства или логическую цепочку этих фактов", – отметил предприниматель.

В завершении он предположил, почему Украина обвинила именно ЧВК "Вагнер" в случившемся. Он указал на то, что пресс-служба ГУР переживает не лучшие времена. Они пробуют "новые фишечки" после семинаров с американскими коллегами. Однако один из работников подошел к задаче "спустя рукава" и опубликовал информацию в таком виде.