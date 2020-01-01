Неизлечимый рак Задорнова
Девушка прилетела на родину
Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Сатирик пообщался с журналистами
Россияне встревожены печальной новостью
Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова прокомментировала состояние больного раком артиста
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Популярному сатирику сделали биопсию головного мозга
Юморист написал подборку шуток, посвященных опальному министру
Юморист рассказал о своем самочувствии беспокоящимся за него поклонникам
Сатирик готовится к химиотерапии и приводит в пример Хворостовского