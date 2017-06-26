Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова

Россияне встревожены печальной новостью о борющемся с раком Михаиле Задорнове. Утром 26 июня появились заметки о том, что юмористу не помогло лечение. Однако позже помощница звезды эту информацию опровергла.

Ссылаясь на источник из близкого окружения артиста, сайт "Экспресс-газета" сообщил, что состояние юмориста сейчас хуже некуда. Якобы сатирик отказался от медицинской помощи, которая ему уже не приносит положительных результатов.

"Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах", – рассказал изданию информатор, пожелавший остаться неназванным.

По слухам, Задорнов перенес операцию, прошел курсы химеотерапии и восстановления. Однако выяснилось, что лечение не приносит пользы. И поэтому Михаил, мол, предпочел капельницам и уколам тихие вечера в кругу родных и близких на любимой прибалтийской даче.



Акулы пера поспешили связаться с самим Задорновым, чтобы узнать у него – правда это или ложь. Однако Михаил полностью оградил себя от общения с представителями средств массовой информации. Даже официальные страницы юмориста в соцсетях по его поручению ведут друзья.

Единственный представитель Задорнова, который поддерживает связь с журналистами – это его секретарь Елена Заварзина. Когда помощнице писателя зачитали по телефон новости об ухудшении состояния Михаила, она все опровергла, сообщает сайт "Комсомольская правда". "Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности", – успокоила встревоженных поклонников Задорнова его представительница.

enter; width:100%;"> #фото #путешествия #задорнов #изархива #изборск #2015 Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 20 2017 в 7:49 PDT

Напомним, в октябре прошлого года Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием. "Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – написал Михаил на своей страничке в социальной сети.

Как писали Dni.Ru, в ноябре 2016 года Михаил Задорнов перенес операцию в одной из самых престижных клиник Германии. Рядом с артистом почти всегда находилась супруга, которая, пока муж проходил лечение в больнице, занималась всеми его делами.