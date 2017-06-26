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Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова

Михаил Задорнов. Фото: instagram.com/zadornovmn
Россияне встревожены печальной новостью о борющемся с раком Михаиле Задорнове. Утром 26 июня появились заметки о том, что юмористу не помогло лечение. Однако позже помощница звезды эту информацию опровергла.
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Ссылаясь на источник из близкого окружения артиста, сайт "Экспресс-газета" сообщил, что состояние юмориста сейчас хуже некуда. Якобы сатирик отказался от медицинской помощи, которая ему уже не приносит положительных результатов.

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

"Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах", – рассказал изданию информатор, пожелавший остаться неназванным.

По слухам, Задорнов перенес операцию, прошел курсы химеотерапии и восстановления. Однако выяснилось, что лечение не приносит пользы. И поэтому Михаил, мол, предпочел капельницам и уколам тихие вечера в кругу родных и близких на любимой прибалтийской даче. 

Акулы пера поспешили связаться с самим Задорновым, чтобы узнать у него – правда это или ложь. Однако Михаил полностью оградил себя от общения с представителями средств массовой информации. Даже официальные страницы юмориста в соцсетях по его поручению ведут друзья.

Единственный представитель Задорнова, который поддерживает связь с журналистами – это его секретарь Елена Заварзина. Когда помощнице писателя зачитали по телефон новости об ухудшении состояния Михаила, она все опровергла, сообщает сайт "Комсомольская правда". "Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности", – успокоила встревоженных поклонников Задорнова его представительница.

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Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn)

Напомним, в октябре прошлого года Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием. "Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – написал Михаил на своей страничке в социальной сети.

Как писали Dni.Ru, в ноябре 2016 года Михаил Задорнов перенес операцию в одной из самых престижных клиник Германии. Рядом с артистом почти всегда находилась супруга, которая, пока муж проходил лечение в больнице, занималась всеми его делами.

Автор: Елена Алешина26 июня 2017, 19:51

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