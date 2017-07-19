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Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Сатирик Михаил Задорнов, на протяжении нескольких месяцев борющийся с раком головного мозга, пообщался с журналистами. Он заявил, что сейчас восстанавливается.
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Михаил Задорнов в письменной форме ответил на некоторые вопросы представителей прессы. "Я не даю интервью о своем здоровье и не комментирую свое самочувствие, потому что создается впечатление, что журналистов интересует только это. Десятки звонков ежедневно моим помощникам, друзьям, близким. Так и хочется спросить: ребята, вам больше заняться нечем?" – обратился к неравнодушной общественности Задорнов.

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Сатирик ясно дал понять, что не борется изо всех сил и строит далеко идущие планы. "Расскажу о фильме, над которым сейчас работает моя команда. "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка" – как раз о том, что многие из нас в жизни занимаются не своим делом, тратят время на глупости. Король мечтает стать хоккеистом, русский олигарх – балалаечником, а президент США... Впрочем, вы сами скоро все увидите. Снято две трети фильма, и уже сейчас можно сказать, что у нас будет веселое и доброе кино. В этом заслуга и замечательных актеров – Эммануила Виторгана, Юрия Гальцева, Михаила Башкатова, и режиссера Дмитрия Панченко, ну и, конечно, продюсера фильма Максима Забелина. Пусть у меня не получается пока присутствовать на съемочной площадке, но ребята всегда внимательно прислушиваются к моим замечаниям", – отметил сатирик.

Впрочем, есть и то, что расстраивает Задорнова. "К сожалению, из-за сложностей с финансированием работа над заключительной частью фильма задерживается. Приходится переносить съемки, менять планы. Но я верю в организаторские способности Максима, думаю, он найдет выход из этого сложного положения. А мое дело прямо сейчас – восстанавливаться, чем я и занимаюсь", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Репортеры пообщались и с представителем Задорнова. "Михаил Николаевич идет на поправку. Просто медикаментозный курс лечения закончился", – рассказала пиар-директор артиста Елена Заварзина. А еще, согласно сообщению друга, Задорнов находится не в Прибалтике, как утверждалось ранее, а в России.

Более того, Михаил планирует отправиться на Алтай. "Задорнов собирается в одну глухую шаманскую деревню. Объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит реабилитация иного рода. Задорнов в свое время изучал и буддизм, и каббалу, другие философские учения. Он рассчитывает, что ему помогут чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов", – рассказал близкий к сатирику человек, попросивший не называть его имени.

Пока же Михаил Задорнов находится в реабилитационном центре. Все свои телефоны он отключил, так как считает, что сотовая связь вредна. Телефон есть только у его жены. Задорнов просит включить громкую связь и разговаривает издалека.

Автор: Наталья Аряева19 июля 2017, 08:21

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