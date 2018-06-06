После смерти Задорнова дочь превратилась в агрессивную стерву

В Москве завершились съемки фильма "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка" по сценарию Михаила Задорнова. В картине согласилась участвовать и дочь покойного.

"После ухода писателя, в конце прошлого года, мы связались с Еленой (дочь актера. – Прим. ред.) и предложили ей сыграть одну из ролей. Лена и ее мама Елена Бомбина очень долго раздумывали. И лишь недавно ответили согласием. Елена сказала, что может прилететь на съемки только на пару дней, а потом будет занята по учебе. Она сейчас на Мальте защищает какую-то научную работу – то ли в аспирантуре, то ли в магистратуре, я не уточнял", – рассказал режиссер Дмитрий Панченко.

Уговорить девушку оказалось сложной задачей. "Прежде чем дать согласие, Лена посмотрела присланные ей видеоматериалы – отснятые сцены, кастинги, эпизоды с участием ее отца. В итоге она сыграла в нашей картине роль военного советника – женщины, которая все время приходит к президенту США и сообщает о том, как идут дела", – продолжает режиссер.

Лена Задорнова отличается мягким характером, поэтому ей было непросто вживаться в экранный образ агрессивной леди. "Для фильма нужна была резкая, холодная женщина. Поэтому мы пытались из Лены сделать если не стерву, то достаточно агрессивную даму", – рассказал Дмитрий.

А вот сколько она получила за съемки, режиссер не уточнил – мол, дочь Задорнова попросила лишь оплатить перелет с Мальты, но других пожеланий не высказывала. "Сумму гонорара не могу озвучивать. У всех суммы были очень скромные и порой символические..." – цитирует создателя ленты StarHit.

Напомним, что Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года от рака. По информации СМИ, ни его вторая супруга Елена Бомбина, ни их дочь Лена до сих пор не вступили в права наследства. 27-летняя девушка ведет закрытый образ жизни на Мальте и категорически отказывается общаться с журналистами. Поэтому ее участие в фильме – сродни чуду.