Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим

Говорят, состояние Михаила Задорнова, борющегося с раком мозга, неутешительно. Якобы сатирик отказался от медицинской помощи, которая ему уже не приносит положительных результатов.

В последнее время Михаил Задорнов находится в Юрмале, где у него есть собственный дом. В этом городе, в одной из частых клиник, ему провели операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Но, как говорят в окружении Задорнова, старания медиков не принесли желаемого результата.

"Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах", – цитирует человека из близкого окружения Михаила Задорнова Eg.RU.

Якобы сатирик решил отказаться от изнуряющего и, как оказалось, уже бесполезного лечения. Он предпочел капельницам и уколам тихие вечера в кругу родных и близких на любимой прибалтийской даче.

Напомним, в октябре прошлого года Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием. "Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – написал Михаил на своей страничке в социальной сети.

enter; width:100%;"> Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 20 2017 в 7:49 PDT

В ноябре 2016 года сатирик перенес операцию в одной из самых известных клиник Германии. Вместе с Задорновым в Германии находилась его семья: дочь Елена прилетела к отцу с острова Мальта, где сейчас проживает с гражданским мужем. Рядом с Михаилом почти всегда находилась его супруга, которая, пока артист проходил лечение в больнице, занималась всеми его делами.