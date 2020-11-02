ЧП в московском метро

ЧП могло произойти из-за отказа тормозов
Скачок напряжение привел к остановке поезда
Движение на северном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено
В результате инцидента началось задымление, все пассажиры состава были эвакуированы
Длинную юбку женщины затянуло под гребенку, из-за чего пришлось останавливать механизм подъемника
Станция "Шоссе Энтузиастов" работает в штатном режиме, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки
Недовольство пассажиров ремонтом на Калужско-Рижской линии столичной подземки выплеснулось в соцсети
Из-за ремонта на Калужско-Рижской ветке столичной подземки москвичи не могут добраться до работы вовремя
На синей ветке Московского метрополитена разрушился стрелочный перевод, что едва не привело к катастрофе
На помощь упавшей без сознания пассажирке поспешили сразу двое мужчин, в том числе полицейский