В московском метро поезд врезался в стену

На станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой, в результате чего некоторое время поезда двигались с увеличенным интервалом. Руководство подземки пыталось замолчать аварию.

Инцидент случился в воскресенье, 10 сентября, но руководству столичного метрополитена сутки удавалось замалчивать происшествие. Выяснилось, что двигавшийся в тупик электропоезд, отправившись с конечной станции, не смог затормозить, снес тупиковую призму и врезался в стену, цитирует информацию профкома метрополитена РИА Новости.

"Щелковская станция – одна из оборотных в метрополитене. Там поезда заходят в тупик, чтобы после отправиться в обратную сторону. В этот раз при заходе машинист не смог остановить состав, и тот снес стопорную призму, частично разрушив кирпичную стену. Водителю повезло, он успел среагировать и выпрыгнуть из кабины, лишь это спасло его от травм. Он остался жив и здоров. Правда, теперь его ждут многочисленные проверки и другая нервотрепка", – пояснил председатель профсоюза Николай Гостев, чьи слова приводит издание "МК".

Как оказалось, машинист того злополучного поезда был прикомандирован к синей ветке из депо "Красная Пресня". В профкоме говорят, что у них скопилось немало вопросов к руководству метрополитена, связанных с техническим состоянием подвижного состава. Как считают в профсоюзе, если не принимать меры, подобные нештатные ситуации могут периодически повторяться.

#metromoskvy #metromsk #metromoskva #метромосква #metromoscow Публикация от Метро Москвы (@metromoskvy) Апр 24 2017 в 10:16 PDT

То, что поезда от станции метро "Партизанская" следовали с увеличенным интервалом в воскресенье вечером, связано, вероятнее всего, именно с этим происшествием. Проводится проверка инцидента.