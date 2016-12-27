На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП

В Сочи разбился Ту-154 Убийство школьника в Москве Скандал с Боженой Рынской Новый год 2017 "Дом-2"
Происшествия

Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы

Спортсмен не стал обращаться за помощью в полицию
Происшествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем

Тело мальчика пять часов пролежало в квартире, прежде чем его нашла мать
партнеры
Среда 28 декабря
Лента новостей
21:09
Как ТГК-14 хочет лишить тепла социальные объекты
21:00
Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза (видео)
20:47
Самые высокооплачиваемые актеры – 2016
20:10
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований
20:05
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154
19:47
Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы
19:09
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154
19:02
Российское посольство попало под обстрел в Сирии
18:58
Под Петербургом в пруду утонул ребенок
18:49
Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154
18:37
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть
18:33
Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты
18:31
Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла
18:27
Хабенского очаровала молодая актриса
18:03
Усманов хочет платить налоги в России
17:54
Как заработать на путешествиях
17:53
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
17:52
Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине
17:43
Курс евро побил новый антирекорд
17:23
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
17:22
Названа критическая неисправность Ту-154
17:22
Мать потеряла Ивана Стебунова
17:15
Почему детям важно верить в Деда Мороза
17:11
Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154
16:58
Как в новогоднюю ночь выглядеть на все сто
16:39
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
16:37
На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
16:30
Юрий Шатунов о переезде из Германии в Крым
16:28
Адвокат Жорин рассказал о покушении
16:27
Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
16:13
В столице Японии произошло мощное землетрясение
16:04
Челка испортила красоту Паулины Андреевой
16:03
В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки
15:46
В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154
15:43
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
15:31
Известная актриса обвинила звезду "Дома-2" в избиении
15:29
Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве (видео)
15:18
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге
15:13
На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
15:13
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
15:02
Дочери Валерии очень плохо
15:02
За сыновей Золотухина и Соловьева дают по 15 миллионов
14:57
Собака-обжора приняла форму индейки
14:45
Мужчины оказались в опасности перед Новым годом
14:39
Назначен новый прокурор Крыма
14:29
Кто сможет найти работу в кризис
14:17
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
14:15
Песков рассказал о новогоднем столе Путина
14:13
Анисина: В этот ад я больше не вернусь
14:07
Ротару опередила Пугачеву
13:59
Какие бренды уйдут с авторынка после прихода ГЛОНАСС
13:49
В Якутии нашли замучивших медведя вахтовиков
13:45
Известного футболиста сбросили с лестницы
13:43
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
13:26
Российский певец пострадал в страшной аварии в Таиланде
13:20
Что беспокоит россиян
13:19
Певица Жасмин не хочет слышать о свадьбе сына
13:07
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов
13:05
Чем заняться на новогодних каникулах
12:53
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
12:47
52-летняя Гулькина: У меня появился третий ребенок
12:39
В России испытывают новый препарат против рака
12:32
Порошенко готовится бежать в Россию
12:20
Путин настроил россиян на позитивный лад
12:19
Киркоров в жутких розочках поразил публику
12:10
Рынска потеряла ребенка из-за травли
12:09
На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154
12:08
Панайотов сделал заявление накануне финала "Голоса"
12:07
Откуда у Навального деньги
12:02
Половину россиян лишат новогодних премий
11:53
Сын тигра Амура завел нетрадиционную дружбу
11:45
Собчак восхитила "новой" грудью
11:34
В Сети ищут пропавшие ноги девушки
11:30
Распутина получила Rolls-Royce за 50 миллионов в подарок
11:27
В Москве отменено больше 30 рейсов
11:13
Обезображенная пластикой Алентова попала в аварию
11:13
Трамп отправит в Россию знатока русской души
11:09
Соратники Порошенко передрались на корпоративе
10:56
В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154
10:31
За просмотр пиратских фильмов заставят платить штраф
10:28
Мать Божены Рынской одной ногой в могиле
10:28
Дмитрию Тарасову осталось три дня
10:23
Под Петербургом школьник ранил глаз кипятильником
10:12
Где и с кем Бузова встретит Новый год
10:08
Вор стащил больше трех километров кабеля в Москве
10:01
Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере
09:43
Обама придумал новый повод для санкций
09:40
США заминируют Европу от танковых прорывов
09:30
Екатерина Вилкова: У меня нет никаких запретов
09:05
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:53
Что означают последние слова пилотов Ту-154
08:50
В Уругвае задержали двух россиян
08:48
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
08:40
Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
08:33
В США разбился самолет
08:15
Последствия взрыва в московском банке попали на видео
08:11
В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154
22:20
Юная москвичка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
21:57
На женщину напали в отделении почты Москвы
21:48
Умерла исполнительница роли принцессы Леи в "Звездных войнах"

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
Названа причина внезапной смерти певца Джорджа Майкла
Алина Кабаева: Это полный беспредел!
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
Происшествия

На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП

Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
На северном участке Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП. В настоящий момент движение возобновлено.
прочитано 33998 раз

В столичном метро вечером 27 декабря произошел сбой в работе фиолетовой ветки. Пассажирам предлагалось для проезда вдоль станций северного участка пользоваться наземным транспортом.

ПО ТЕМЕ

Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро

На фиолетовой ветке метро произошло третье ЧП за неделю

Сюжеты ЧП в московском метро

В 18:20 мск на официальной странице московского метро с Twitter было опубликовано сообщение о том, что на Таганско-Краснопресненской линии по техническим причинамувеличены интервалы движения поездов от Планерной до Октябрьского поля. Через восемь минут уже не было движения поездов от Планерной до Спартака. В обратную сторону поезда шли с увеличенными интервалами.

В 18:30 вышел твит о том, что из-за отсутствия движения на северном участке линии на вход закрыты станции Планерная и Сходненская. Службы метрополитена в это время усиленно работали, чтобы восстановить движение поездов.

Вскоре появилось сообщение, что движение от Котельников до Спартака осуществляется штатно. В 19:02 сообщили, что движение на северном участке линии будет восстановлено в ближайшее время.

Уже в 19:05 вышла информация о том, что "все ранее закрытые станции на вход открыты для пассажиров". "Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии", – передает московское метро в Twitter.

Как показывает статистика, на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки ЧП происходят с печальной регулярностью. Напомним, 21 декабря на станции метро "Выхино" фиолетовой ветки в Москве пассажир погиб жуткой смертью, упав под прибывающий поезд.В результате падения на рельсы пассажир скончался на месте от полученных травм.

Утром 8 июля 2016 года на станции "Выхино" произошел пожар. Сначала загорелся силовой кабель, а затем огонь перекинулся на окружающую обстановку. Это происшествие стало причиной настоящего транспортного коллапса. Движение поездов между станциями "Котельники" и "Кузьминки" на какое-то время было прекращено. В подземных переходах скапливались огромные очереди, отчаявшиеся пассажиры штурмовали автобусы и такси. 

Автор: Людмила Фоканова27 декабря 2016, 19:19

комментарии

Политика

Трамп отправит в Россию знатока русской души
Порошенко готовится бежать в Россию
Обама придумал новый повод для санкций
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Шоу-бизнес

Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике
Рынска опознала напавших на нее людей
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Проишествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Юный москвич задушил младшего брата

Lifestyle

Как заработать на путешествиях
Почему детям важно верить в Деда Мороза
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Известная российская певица больна раком

Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
Происшествия

Юный москвич задушил младшего брата

По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Общество

Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154

Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Шоу-бизнес

Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки

Гороскоп

Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года
Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Фоторепортажи

Челка испортила красоту Паулины Андреевой
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
Кто из звезд хочет стать россиянином
Каким запомнился Джордж Майкл

Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы
Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать
Кто контролирует мировой футбол
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Регионы

Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru