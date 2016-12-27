На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП

На северном участке Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП. В настоящий момент движение возобновлено.

В столичном метро вечером 27 декабря произошел сбой в работе фиолетовой ветки. Пассажирам предлагалось для проезда вдоль станций северного участка пользоваться наземным транспортом.

В 18:20 мск на официальной странице московского метро с Twitter было опубликовано сообщение о том, что на Таганско-Краснопресненской линии по техническим причинамувеличены интервалы движения поездов от Планерной до Октябрьского поля. Через восемь минут уже не было движения поездов от Планерной до Спартака. В обратную сторону поезда шли с увеличенными интервалами.

Таганско-Краснопресненская линия. Для проезда вдоль станций северного участка пользуйтесь, пожалуйста, наземным транспортом. pic.twitter.com/G2HYEheYFb — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.

В 18:30 вышел твит о том, что из-за отсутствия движения на северном участке линии на вход закрыты станции Планерная и Сходненская. Службы метрополитена в это время усиленно работали, чтобы восстановить движение поездов.

Вскоре появилось сообщение, что движение от Котельников до Спартака осуществляется штатно. В 19:02 сообщили, что движение на северном участке линии будет восстановлено в ближайшее время.

19:04 Таганско-Краснопресненская линия. Северный участок. Движение восстановлено и входит в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.

Уже в 19:05 вышла информация о том, что "все ранее закрытые станции на вход открыты для пассажиров". "Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии", – передает московское метро в Twitter.

Как показывает статистика, на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки ЧП происходят с печальной регулярностью. Напомним, 21 декабря на станции метро "Выхино" фиолетовой ветки в Москве пассажир погиб жуткой смертью, упав под прибывающий поезд.В результате падения на рельсы пассажир скончался на месте от полученных травм.

Утром 8 июля 2016 года на станции "Выхино" произошел пожар. Сначала загорелся силовой кабель, а затем огонь перекинулся на окружающую обстановку. Это происшествие стало причиной настоящего транспортного коллапса. Движение поездов между станциями "Котельники" и "Кузьминки" на какое-то время было прекращено. В подземных переходах скапливались огромные очереди, отчаявшиеся пассажиры штурмовали автобусы и такси.

