Продлевает жизнь на 10 лет: врач сообщил о пользе чеснока

Диетолог Дюваль рекомендует систематически употреблять в пищу чеснок. По его словам, пишет RT, в день достаточно одного зубчика. Врач уверяет: если включить в ежедневный рацион этот продукт, можно продлить жизнь аж на десять лет. Польза колоссальная.
Портал VSE42.RU с отсылкой на слова врача передает, что чеснок оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, от которой зависит иммунитет и устойчивость организма к заболеваниям. К тому же растение способно улучшить работу пищеварительного тракта. Для ЗОЖ это основа основ.
Чеснок — это кладезь витаминов, при этом медик рекомендует есть его только в сыром виде. Вследствие термической обработки польза продукта снижается, отмечает телеканал "360".