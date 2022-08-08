Враг фигуры №1: как популярный продукт делает людей толстыми

Один из доказанных факторов долголетия — правильное питание. При этом лишний вес и ожирение встречаются у 60% жителей развитых стран, пишет "Радио 1". Чтобы распрощаться с досаждающими килограммами, следует привести рацион в порядок. Враг фигуры №1 — это макароны из нетвердых сортов пшеницы.
Как правило, они достаточно дешевые, поэтому народ не брезгует их покупать. Однако популярный продукт способствует накоплению жира. По словам диетолога Калиничева, этот вид макарон организм переваривает в короткие сроки, как результат — выброс гормона инсулина и увеличение массы тела. То же самое касается пшеничного хлеба, уточняет "Общественная служба новостей".
Согласно принципам правильного питания, иногда можно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы. RT с отсылкой на мнение врача напоминает, что худеющим их допустимо есть недоваренными и жесткими.