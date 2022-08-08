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Общество
Враг фигуры №1: как популярный продукт делает людей толстыми

Враг фигуры №1: как популярный продукт делает людей толстыми

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Один из доказанных факторов долголетия — правильное питание. При этом лишний вес и ожирение встречаются у 60% жителей развитых стран, пишет "Радио 1". Чтобы распрощаться с досаждающими килограммами, следует привести рацион в порядок. Враг фигуры №1 — это макароны из нетвердых сортов пшеницы.

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Как правило, они достаточно дешевые, поэтому народ не брезгует их покупать. Однако популярный продукт способствует накоплению жира. По словам диетолога Калиничева, этот вид макарон организм переваривает в короткие сроки, как результат — выброс гормона инсулина и увеличение массы тела. То же самое касается пшеничного хлеба, уточняет "Общественная служба новостей".

Согласно принципам правильного питания, иногда можно употреблять макароны из твердых сортов пшеницы. RT с отсылкой на мнение врача напоминает, что худеющим их допустимо есть недоваренными и жесткими.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2022, 19:44 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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