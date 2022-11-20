Может ли девочка родиться без девственной плевы?

Бывает, что у некоторых девушек полностью отсутствует девственная плева. Такие случаи, действительно, нередки. На самом деле это патология, которая является врожденной. Почему это происходит и как родителей защитить своего ребенка еще во время беременности, "Дни.ру" рассказала детский врач-гинеколог "СМ-Клиника" Юлия Сехниашвили.



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