Как выбрать арбуз: 3 главных принципа

Найти вкусный и сочный арбуз вполне реально. Для этого нужно знать, как правильно выбрать лучший плод среди остальных. Телеканал "360" передал главные принципы:
1. Осматриваем шкурку. Она должна быть зеленой с желтоватым пятном. Если на ней есть полосы — ничего страшного, это не показатель качества.
2. Не берем арбузы, которые лежат около бананов. Есть вероятность, что они переспевшие.
3. Скептически относимся к виду хвостиков у арбузов. Существует мнение, что сухой хвостик — признак спелости. Однако фермеры при сборе урожая вообще не придают значения отросткам. Для них имеет значение лишь цвет и размер арбуза.