Россиянам рассказали о безопасном использовании смартфонов

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как безопасно пользоваться смартфонами. Выполняя несложные правила, можно минимизировать их вредное воздействие на организм.

Смартфоны давно стали привычным средством связи для современного человека. Некоторые не могут представить свою жизнь без этих гаджетов, однако мало кто знает, что при неправильном использовании девайсы могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Специалисты дали несколько ценных рекомендаций, которые помогут обезопаситься. К примеру, они рекомендуют не забывать, что долгое держание телефона у уха вредно, поэтому разговор не должен длиться больше двух минут. Желательно делать между звонками перерыв в четверть часа.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора, намного безопаснее писать сообщения. Если поговорить все же необходимо, телефон стоит держать на расстоянии от уха. Его следует удерживать за нижнюю часть корпуса в вертикальном положении.

"Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность воздействия на мозг в четыре раза", – отметили специалисты.

Носить гаджет лучше в сумке или рюкзаке, класть его в карманы или держать на груди не стоит. Крайне не рекомендуется оставлять смартфон рядом с собой во время сна. Тем, кто носит очки с металлической оправой, советуют снимать их во время разговора, так как металл может увеличить воздействие электромагнитного поля.