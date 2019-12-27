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Неудачные фото звезд: как делать красивые селфи

Фото: www.globallookpress.com
Как бы часто звезды не появлялись перед объективами камер, кажется некоторые из них так и не научились основным правилам фотографии. В этой статье рассказываем про самые эпичные селфи знаменитостей и о том, как избежать ошибок звезд.  
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Кстати, если вы до сих пор считаете, что залог хороших фотографий – дорогая камера, спешим сообщить, что это не так. У нас в студии оказался бюджетный смартфон INOI 5X за 6000 рублей, и именно с помощью него мы расскажем, как делать красивые селфи.

Надо сказать, что камеру INOI 5X мы использовали впервые. Обычно смартфон лежит у нас для рабочих целей. Он работает на облегченной системе Android 8 Go, поддерживает все основные приложения, интернет 4G, 2 SIM-карты и обеспечивает хороший уровень связи.

Фото: Пресс-служба

При этом смартфон выглядит сильно и гораздо дороже своей стоимости. И так, тестируем камеру INOI 5X и учимся делать селфи, за которые не будет стыдно.

Ошибка #1 – излишняя эмоциональность 

Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Совет: Эмоциональные фотографии выглядят живо и оригинально, но красивые селфи с ними получаются не у всех. Старайтесь контролировать свои эмоции.

Фото: Пресс-служба

Потренируйтесь дома перед зеркалом, как вам лучше выразить ту или иную эмоцию. Если не получается – лучше просто улыбнуться.

Ошибка #2 – неправильный ракурс 

Фото: instagram.com/koroleva__star/

Совет: Никогда не снимайте полностью сверху. Фотографии получаются неестественными и в таком неудобном положении крайне сложно сохранить нормальное выражение лица.

Фото: Пресс-служба

Если делаете групповое селфи, держите руку на максимальном отдалении, немного выше уровня глаз. А еще заранее сфотографируйте себя с разных ракурсов и определите вашу "рабочую" сторону. Тогда красивые селфи будут обеспечены.

Ошибка #3 – снимать против света 

Фото: instagram.com/hilaryduff/

Совет: В идеале всегда снимать при мягком слегка приглушенном дневном свете, чтобы он равномерно падал на ваше лицо. Если такой возможности нет, постарайтесь встать лицом к источнику света. 

Фото: Пресс-служба

Если сзади вас горит искусственный свет, выключите его. Так свет равномерно распределиться в кадре, и ваши лица не будут засвеченными.

Ошибка #4 – снимать слишком близко 

Фото: instagram.com/alla_orfei/

Совет: При приближении камера телефона начинает слегка искажать реальность: лицо и нос кажутся больше, заметнее все недостатки кожи. Чем дальше вы держите камеру от лица, тем более пропорциональные получаются его черты. Чтобы делать красивые селфи, старайтесь держать камеру на максимальном отдалении.

Чтобы было удобнее, зажмите смартфон с боков указательным пальцем и мизинцем, а средним и безымянным придерживайте его сзади.

Ошибка #3 – двойной подбородок

Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Совет: поднимите камеру немного выше уровня глаз и фотографируйте себя с разворотом в ¾. Так шея будет казаться длиннее, а лицо уже.

Фото: Пресс-служба

Чтобы максимально подчеркнуть скулы и ключицы, снимайте себя с противоположной стороны (например, правой рукой снимайте слева).

Ошибка #5 – губки-уточка 

Фото: instagram.com/britneyspears/

Совет: Надутые губки идут не всем и часто получаются неестественно. Если вы хотите визуально сделать губы более объемными, слегка напрягите их и приоткройте рот. 

Фото: Пресс-служба

Ошибка #6 – отсутствие макияжа 

Фото: instagram.com/brooklyndecker/

Совет: Если вы не накрашены, но хочется сделать красивые селфи, можно воспользоваться приложением с фильтрами. Никто и не заметит, что вы без макияжа!

Фото: Пресс-служба

Ошибка #7 – невнимательность к деталям 

Фото: instagram.com

Совет: Даже если вам кажется, ничто не предвещает беды, будьте внимательны к деталям. Фон, небольшое пятно или недостаток одежды могут вызвать неправильную реакцию у ваших подписчиков.

Ну, в общем, вы поняли! Сделать хорошее селфи не сложно, если придерживаться этих простых правил:  

  • Контролируйте эмоции 
  • Определите "рабочий" ракурс 
  • Снимайте на максимальном отдалении 
  • Держите камеру чуть выше уровня глаз и разверните ее на ¾ 
  • Выбирайте хорошо освещенное место и не снимайте против света 
  • Следите за тем, что попадает в кадр 
  • Пользуйтесь фильтрами и редактируйте фотографии 
  • Будьте естественны (но не слишком) и заранее потренируйтесь, чтобы не повторять ошибки звезд. И красивые селфи порадуют вас и ваших друзей. 
27 декабря 2019, 04:14

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