Как правильно заряжать смартфон

По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, не стоит ставить телефон на зарядку ночью. Это приведет к сокращению срока службы батареи, особенно если это происходит регулярно.
"Если вы намерены зарядить свой телефон до 100% и оставить его на 100%, просто продолжая заряжать и заряжая в течение ночи, это будет иметь негативное влияние на срок службы", – приводит слова эксперта RT.
Специалист утверждает, что существует способ продлить жизнь аккумулятора. По данным НСН, для этого необходимо заряжать смартфон утром, а уровень заряда сохранять на 30-50%.
Также Шульте отметил, что "старение" для литий-ионных аккумуляторов является естественным процессом. Ведь со временем химический состав материала аккумуляторов меняется, что и ограничивает срок их службы, сообщает издание "Царьград".
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
А ты загадал ( а ) желание и ....?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Пойдет ли снег на Новый Год?
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью