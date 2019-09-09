Ученые решили одну из самых сложных математических загадок

Американец Эндрю Сазерленд из США и Эндрю Букер из Бристольского университета в Британии смогли решить одну из самых трудных задач в истории математики. Об этом сообщает телеканал "360".
В частности, они вычислили три числа, сумма кубов которых будет равна 42. На это ушло миллион часов машинного времени ученых. Задача была сформулирована еще в 1954 году, выражена следующим уравнением: x³ + y³ + z³ = k. K – каждое из чисел от 1 до 100. Требовалось найти x, y и z. Задачу тогда решили для всех чисел, кроме 33 и 42.
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