Госдума обеспечила надежность Рунета

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 16 апреля
Лента новостей
12:05
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
11:56
В Серпухове в страшном пожаре погибли дети
11:54
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены
11:30
"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую
11:13
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
10:53
Сотрудницу метро взял в заложницы опасный рецидивист
10:41
Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника
10:31
"Смачная!": звезда "Дома-2" возбудила народ пикантным видео
10:20
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
10:04
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
09:49
Разъяренный Овечкин отмутузил соперника (видео)
09:29
Пугачева устроила разгром после слов выругавшейся Сердючки
09:19
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу метро в Москве
09:15
"Слишком горячо": Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото
09:04
Бывший муж влез в грязные разборки с любовником Началовой
08:49
Надежда Савченко вышла на свободу
08:16
Тяжелобольная солистка SEREBRO вышла на связь
07:03
"Решил отбить": необычный соперник угрожает браку Пугачевой и Галкина
06:30
Русофоб Зеленский пошел по стопам Порошенко
05:02
"Цифра роковая": в смертях Началовой и Децла нашли мистическое совпадение
03:01
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
01:00
Зудина опростоволосилась в прямом эфире
22:59
Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой
22:00
Верка Сердючка отправится на "Евровидение-2019" от Украины
21:51
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
21:39
Володин: Жилье граждан нужно защитить от мошенничества
21:17
Мамаева задушили в автозаке
21:14
"Ходячий вынос мозга": фригидную Бузову назвали кошмаром любого мужика
20:45
Дакота резко ответила на слухи о связи с женатым
20:34
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
20:23
Жуткий пожар в Соборе Парижской Богоматери попал на видео
20:08
Повалий публично обратилась к празднующей Пугачевой
20:05
Брошенная звезда "Ранеток" разделась для нового кавалера
19:23
"Лучше бы раньше": Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с раком
19:12
Пугачева заставила фанаток целый день ждать у ворот
18:44
Неожиданное назначение сына Лукашенко
18:06
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
17:47
Переживший трагедию Резник заговорил о самоубийстве
17:23
Собчак уличили в наркомании после "демонических" танцев
17:17
Принимающая поздравления Пугачева взбесилась от упоминания о муже
17:17
В доме на севере Москвы горел балкон
17:16
"ЕР" выявила проблемы с нацпроектами в Чувашии и Марий Эл
16:46
На Западе объявили об убийстве Зеленского
16:46
Раскрыт вред частого мытья
16:42
Житель Петербурга погиб при взрыве гранаты
16:10
Угроза с тыла
16:04
Maruv довела до истерики украинцев признанием в любви к России
15:39
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
15:33
Футболистов "Спартака" обвинили в продажности
15:30
Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды
15:25
"Ему помереть не дали": Зверев в слезах впервые рассказал правду о сыне
15:22
В Башкирии женщину наказали за комментарий в "Вконтакте"
14:48
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
14:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года
14:31
"Жалкие ничтожества": муж набросился на обидчиков Гагариной
14:05
Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем
13:51
Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе
13:46
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
13:44
Под Щербинкой "гонщик" на BMW утопил машину в пруду
13:41
Оскандалившуюся Малышеву прижали к стенке
13:27
Мужу Ксении Бородиной сделали операцию
13:16
Британские моряки-наркоманы сорвали секретную миссию (видео)
12:53
"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
12:52
"Месяц не расчесывалась": Ковальчук разнесли за неряшливый образ
12:40
Больной раком Юдашкин пустился в пляс с красавицей Навкой
12:31
"Взрыв мозга": люди в шоке после сообщения о закрытии Крымского моста
12:31
Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа стал участником смертельного ДТП в Москве
12:29
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
12:20
"Было страшно!": Меньшиков разоткровенничался о контакте с Пугачевой
12:19
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу
11:54
"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа
11:53
"Молится на Америку": снимок Топурии с флагом привел народ в ярость
11:50
Пьяная женщина сожгла дом с детьми после ссоры с мужем
11:50
Любвеобильная Водонаева быстро нашла замену мужу
11:31
Почему нельзя трогать личные вещи умершей от порчи Началовой
11:22
Боярский ужаснул постаревшим видом
11:22
Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери
11:03
Комик Зеленский публично унизил зарвавшегося Порошенко
10:58
Туктамышева покорила скупую на похвалу Тарасову
10:56
Путин поздравил Пугачеву с 70-летием
10:42
Солистку SEREBRO срочно госпитализировали
10:25
Брежнева рассказала о родах 18-летней дочки
10:15
Чехова назвала цену своей задней части (видео)
10:12
Плющенко сцепился с Костомаровым из-за Загитовой
09:57
"Как же она достала!": юбилейная вакханалия Пугачевой довела до тошноты
09:57
Россияне пришли в восторг от игр Галкина с дочерью (видео)
09:42
Пугачева отправила Началову на кладбище
09:42
"Хочет, чтобы все было естественно": Маркл удивила выходкой накануне родов
09:39
Медведева рассказала о своей ночной жизни
09:23
Жасмин открыла рот от поступка Навки
09:04
Скончалась муза Ингмара Бергмана
08:57
Близкие раскрыли подробности беременности Савельевой
08:51
Запрещенный клип Пугачевой увидел свет (видео)
08:37
Россияне выбрали самую любимую песню Пугачевой
08:07
Рудковская ради сына пошла на унижение
06:30
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
06:05
Пугачева получила неожиданное поздравление с юбилеем
02:03
Заподозренной в алкоголизме Джоли нашли оправдание
00:02
"Противно": голые Солнцев и его жена-пенсионерка вызвали омерзение
22:01
Вскрылся неловкий обман беременной принцессы Дианы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на неделю
В Воронеже умерла известная художница
От отца Децла спрятали внука
Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
В Петербурге избили депутата Милонова
Дочь Панина отказалась встречаться с матерью
Hi-tech

Госдума обеспечила надежность Рунета

Фото: pixabay.com
Нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента глобальной Сети. Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. 
прочитано 183 раза

Нормативно-правовой акт подготовлен на фоне новой стратегии национальной кибербезопасности США, принятой осенью прошлого года. Россия в документе в очередной раз бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак на Западе, говорится об ответных действиях против Москвы.

ПО ТЕМЕ

Володин призвал парламенты обеспечить цифровой суверенитет стран

Госдума защитила российский интернет

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В связи с этим необходимо обеспечить надежность и безопасность Рунета, подчеркивают авторы инициативы. В документе прописаны правила маршрутизации трафика, контроль за их соблюдением, также предусмотрена возможность минимизации передачи за рубеж данных российских пользователей.

Государственные органы и органы местного самоуправления обязуются обеспечить защищенное электронное взаимодействие с гражданами. Кроме того, законопроект обязует операторов связи при наличии угроз организовать возможность централизованного управления трафиком.

Также документ предполагает установку на сетях связи технических средств, определяющих источник трафика. Техсредства должны будут ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Кроме того, создается инфраструктура, позволяющая обеспечить функционирование отечественных интернет-ресурсов в случае отключения российских операторов от зарубежных серверов.

Органы власти, операторы связи и владельцы технологических сетей будут участвовать в регулярных учениях по выявлению угроз Рунету и обеспечению его устойчивой работы.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре, призвал парламентариев других стран работать над обеспечением цифрового суверенитета стран. По мере внедрения новых технологий парламентарии должны создавать под них соответствующее законодательство, подчеркнул председатель нижней палаты.

"Которое, с одной стороны, будет направлено на развитие новой экономики, а другой стороны, будет решать вопросы, связанные с кибербезопасностью, защитой прав граждан, интеллектуальной собственности, хранением больших данных", – отметил спикер.  

Автор: Иван Поляков16 апреля 2019, 12:15

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Неожиданное назначение сына Лукашенко
На Западе объявили об убийстве Зеленского
Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского
Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская с оркестром погибшего Халилова устроила сюрприз для любимых россиян
Марата Башарова сняли в обнимку с другой женщиной
Бондарчук раскрыла правду о бывшем муже
"Беги, глупец": Топалов напросился на хорошую взбучку от жены

Проишествия

"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Скандал в день юбилея: Пугачеву лишили высшей государственной награды

Поклонники в недоумении
Шоу-бизнес

Брошенная звезда "Ранеток" разделась для нового кавалера

Певица решила привлечь внимание горячим снимком
Шоу-бизнес

Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе

Пианистка показала любовные утехи с певцом
Шоу-бизнес

Почему нельзя трогать личные вещи умершей от порчи Началовой

Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Вдова Марьянова убивает себя
Совет на выходные
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду

Фоторепортажи

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России
Смелые наряды молодящейся Пугачевой
Полька с грудью восьмого размера покоряет мир

Спорт

Мамаева задушили в автозаке
Футболистов "Спартака" обвинили в продажности
"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу

Регионы

В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве
Сделано предупреждение об обрушении Крымского моста
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru