Госдума обеспечила надежность Рунета
Нормативно-правовой акт подготовлен на фоне новой стратегии
национальной кибербезопасности США, принятой осенью прошлого года. Россия в
документе в очередной раз бездоказательно обвиняется в совершении хакерских
атак на Западе, говорится об ответных действиях против Москвы.
В связи с этим необходимо обеспечить надежность и безопасность Рунета, подчеркивают авторы инициативы. В документе прописаны правила маршрутизации трафика, контроль за их соблюдением, также предусмотрена возможность минимизации передачи за рубеж данных российских пользователей.
Государственные органы и органы местного самоуправления обязуются обеспечить защищенное электронное взаимодействие с гражданами. Кроме того, законопроект обязует операторов связи при наличии угроз организовать возможность централизованного управления трафиком.
Также документ предполагает установку на сетях связи технических средств, определяющих источник трафика. Техсредства должны будут ограничить доступ к запрещенным ресурсам. Кроме того, создается инфраструктура, позволяющая обеспечить функционирование отечественных интернет-ресурсов в случае отключения российских операторов от зарубежных серверов.
Органы власти, операторы связи и владельцы технологических сетей будут участвовать в регулярных учениях по выявлению угроз Рунету и обеспечению его устойчивой работы.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре, призвал парламентариев других стран работать над обеспечением цифрового суверенитета стран. По мере внедрения новых технологий парламентарии должны создавать под них соответствующее законодательство, подчеркнул председатель нижней палаты.
"Которое, с одной стороны, будет направлено на развитие новой экономики, а другой стороны, будет решать вопросы, связанные с кибербезопасностью, защитой прав граждан, интеллектуальной собственности, хранением больших данных", – отметил спикер.
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