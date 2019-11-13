"Росатом" представил программу безопасного обращения с ОГФУ

Во вторник, 12 ноября, члены Общественного совета "Росатома" и ведущие экологи обсудили программу госкорпорации по безопасному обращению с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ). В заседании принял участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и его первые заместители.



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