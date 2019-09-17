"Росатом" создаст лазер для дробления камней в почках

Так называемый лазерный литотриптор нового поколения будет разрабатываться по заказу АО "Наука и инновации" – управляющей компании научного дивизиона "Росатома". Литотрипсия представляет собой метод лечения мочекаменной болезни. Он подразумевает контактное или дистанционное разрушение камней в организме с помощью различных типов энергии.
Прибор может использоваться в отделениях урологии любой клиники, говорится в техзадании на работу. "Имеющиеся тенденции к росту заболеваемости мочекаменной болезни делают актуальным наличие оборудования для малоинвазивных и эффективных методов лечения, сокращающих расходы на лечение и сроки пребывания в стационаре", – передает РИА Новости.
Предполагается, что экспериментальный образец литотриптора ядерный центр в Сарове изготовит к 2022 году.Тогда же эффективность прибора по дроблению камней в почках и мочеточниках проверят в условиях лаборатории.
Основу новейшего литотриптора составит твердотельный лазер с диодной накачкой, создающий смешанное излучение двух длин волн. Длительность импульса при этом будет микросекундной. Это позволит разработать новые эффективные и безопасные технологии лечения широко распространенных мочекаменных заболеваний, говорится в техническом задании.
Государственная корпорация "Росатом" активно работает над новыми технологиями в медицинской отрасли, причем как ядерных, так и неядерных. В их числе лазеры различного назначения.
Так, в прошлом году стало известно, что Саровский ядерный центр станет главным участником проекта научно-технологического центра "Биофотоника". В нем будут испытываться медицинские лазеры, в том числе предназначенные для проведения хирургических операций и диагностики онкологических заболеваний.
Ранее "Дни.ру" писали, что центр впервые объединит ресурсы предприятий, занимающихся созданием новейших медицинских приборов. Предполагается создание полного жизненного цикла, включающего в себя разработки нового метода, исследования опытных образцов и организацию серийного производства и вывод продукции на рынок.
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